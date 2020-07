Virksomhed i vild vækst flytter i større lokaler

"Konceptet fungerer sådan, at vi leverer færdige løsninger af blandt andet isenkram, personpleje, værktøj og køkkenartikler. Vi låner et område i supermarkedet, hvor vi kan opstille et marked på alt mellem to og 20 europalleborde. Herefter kan butikkens kunder se og købe varerne".