Vilja i Buddhas Jazz Club

"Trioen spiller ny original musik, der trækker tråde fra både ny nordisk jazz og den ældgamle folkemusik-tradition. Fra jazzens verden udspringer blandt andet den lidt mere komplekse rytmik og dynamik, de skiftende taktarter og den spændende harmonik, mens den mere simple og sangbare melodik stammer fra folkemusikkens verden. Dette skaber et musisk univers, der er helt unikt, og som indeholder det bedste fra alle verdener," skriver Klaverfabrikken i en pressemeddelelse.

"Jeg glæder mig som altid til at byde velkommen til Buddhas Jazz Clubs røde sofaer, og så glæder mig til at høre Vilja live, det er første gang, og jeg er sikker på at det bliver en mega fed oplevelse," siger Tobias Funk, der er booker i Buddhas Jazz Club.