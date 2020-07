Vil du være med i Ullerød Kirkes børnekor?

Kirkens børnekor er for børn fra 3.-5. klasse og for både drenge og piger. Der bliver sunget, danset og børnene leger med sangteknik og nodelære.

Koret øver hver tirsdag fra 15.30-17, og man er mere end velkommen til at kigge forbi en gang eller to for at prøve, hvordan det er at synge i et børnekor, lyder det fra kirken.