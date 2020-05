Viceborgmester i Hillerød melder sig ud af Dansk Folkeparti

"Jeg har efter samtale med Chris Bjerknæs (tidligere DFU-formand, red.) meldt mig ud af DF. Jeg gør det af hensyn til partiet, oven på de angreb som Mette Thiesen (byrådsmedlem i Hillerød fra Nye Borgerlige, red.) konstant udsætter DF og mig for. Jeg ønsker ikke at være en belastning for partiet, så derfor denne udmeldelse," skriver han i en mail til Lars Engelhardt, som er formand for Dansk Folkeparti i Hillerød.

"Jeg har været glad for min tid i DF og ønsker ikke at "smække med døren". Jeg fortsætter som løsgænger og vil stadig arbejde for at forbedre forholdene for vores ældre og svage. Tak for samarbejdet," skriver Peter Lennø.