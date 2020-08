Uanset hvilken slags håndarbejde, du interesserer dig for, så kan du få masser af inspiration, når udstillingen 'Sy & strik med mere' afholdes i Royal Stage fra den 25. til 27. september. Arkivfoto

Vi syer og hækler som aldrig før: Populær udstilling afholdes i september

Da Danmark blev lukket ned på grund af coronavirus i marts blev udstillingen 'Sy & strik med mere', der skulle have være afholdt i Royal Stage, også aflyst.

Men nu er der godt nyt. Udstillingen bliver nu afholdt fra fredag den 25. september til søndag den 27. september - selvvølgelig under hensyntagen til alle coronaregler, lyder det fra arrangørerne.

Og meget tyder på, at coronapausen har sat yderligere skub i danskernes håndarbejdsinteresse:

"Vores omsætning er steget 300 procent, og den er ikke faldet endnu. Vi får nye kunder hver dag," fortæller Heidi Lind fra By Lind, som er en webshop med hækletilbehør.

Hun er én af de omkring 60 udstillere i Royal Stage i Hillerød, som dermed for tredje år i træk lægger lokaler til én af landets største udstillinger med håndarbejde.

Her kan du møde alle former for håndarbejde og få masser af tips og opskrifter. Der er også flere workshops, åbne værksteder og samtaleforedrag, hvor eksperter øser af deres viden.