"Vi skal tænke på andre og hjælpe hinanden"

Statsminister Mette Frederiksen meddelte på et pressemøde onsdag aften, at alle offentligt ansatte i ikke-kritiske funktioner sendes hjem i to uger.

"Vi har allerede taget en del skridt, og vi har et beredskab klar for mange forskellige situationer. Så sent som i dag har vi skrevet ud til alle kommunale ledere og bedt dem om at undersøge, hvor mange af deres medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, ligesom vi har opfordret til, at man erstatter fysiske møder med digitale møder," siger Kirsten Jensen til Hillerød Posten onsdag aften.

Hun var dog ikke forberedt på, at statsministeren ville tage så drastiske skridt, som hun nu har gjort.

"Jeg vidste ikke, at den her melding ville komme, men vi har jo alle sammen kunnet se, at situationen er blevet mere og mere alvorlig de sidste par dage," siger borgmesteren.

Hvordan hillerødborgerne kommer til at mærke, at store dele af den kommunale sektor nu mere eller mindre lukker ned, kan Kirsten Jensen ikke svare på endnu.

"Det er selvfølgelig noget, der kommer til at påvirke os alle sammen. Der er mange medarbejdere, der stadig kan passe deres arbejde, selv om de skal arbejde hjemmefra, men der er også nogen, der ikke kan," siger hun.

Borgmesteren mødes torsdag morgen med blandt andre repræsentanter for sundhedsberedskabet, sundhedschefen, direktionsmedlemmer, beredskabsfolk og personalechefer for at lægge en plan.

Kirsten Jensen har følgende opfordring til hillerødborgerne:

"Jeg synes, at vi alle sammen skal følge Mette Frederiksens opfordringer. Nu skal vi prøve at tilsidesætte nogle af vores egne behov og hjælpe der, hvor vi kan. Vi skal tænke på andre og hjælpe hinanden. Det kan være, hvis der er nogen, der har brug for hjælp til indkøb eller børnepasning. Det bliver en svær periode, men vi skal nok komme igennem sammen," slutter borgmesteren.