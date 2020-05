Smokey Eyes har med et vildt univers fra dag ét skilt sig ud i X Factor. På lørdag kan de gå hele vejen i konkurrencen. Foto: Lasse Lagoni/TV2 Foto: Lasse Lagoni/Foto: Lasse Lagoni

'Vi er alle sammen specielle. Vi vil bare gerne fejre det'

Morten Bomholdt Hansen og Cecilie Wøldike Nielsen, som mødte hinanden på skole i Hillerød, kan lørdag vinde X Factor med deres duo Smokey Eyes

Hillerød Posten - 22. maj 2020 kl. 18:05 Af Jeppe Helkov

På lørdag kan Morten Bomholdt Hansen og Cecilie Wøldike Nielsen - bedre kendt som gruppen Smokey Eyes - vinde X Factor.

De har taget deres flippede, til tider grænseoverskridende og nok også lidt gakkede stil og show fra auditions hele vejen til weekendens to finaleshows.

"Jeg har det så vildt - og føler mig helt klar. Det er helt ekstatisk at vide, at vi er nået så langt. Det var ikke noget, jeg havde forventet," siger Morten Bomholdt Hansen over en skrattende telefonforbindelse.

Han bor i Helsinge og mødte Cecilie Wøldike Nielsen på Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni i Hillerød.

Tør drømme nu Tid er ellers ikke det, han og Cecilie Wøldike Nielsen har mest af i disse dage. Før X Factor-finalen bliver der revet i parret fra alle sider. Men Smokey Eyes har fundet et lille hul på 10 minutter til at fortælle læserne om at være så snublende tæt på, men alligevel langt fra at opnå sin helt store drøm.

"Jeg kan godt lide at tage det, som det kommer. Tage det som en rejse og en oplevelse, og hvilke klicheer man ellers kan bruge. Men jeg må indrømme, at jeg er begyndt at drømme om at vinde nu. Nu føles det mere realistisk. Men det gør også, at jeg skal forsøge at holde mig selv nede, så det hele ikke løber af med mig," siger Morten Bomholdt Hansen.

Cecilie Wøldike Nielsen er enig.

"Morten og jeg er begge nede på jorden omkring det. Det ville være sindssygt fedt at vinde. Det ville være det vildeste. Men vi er nogle typer, der igennem hele eventyret har været nede på jorden med alt. Men det kan være svært i disse dage," siger hun.

Vampyrbid og parykker Sidste fredag var X Factor-deltagerne for første gang tilbage på scenen, siden corona-krisen lukkede landet ned. Her leverede Smokey Eyes et show, der sjældent er set vildere i dansk X Factor-historie. De tog Beatles-klassikeren I Want to Hold Your Hand til det ekstreme i hvad, dommeren Oh Land kaldte en lille teaterforestilling.

Morten Bomholdt Hansen og Cecilie Wøldike Nielsens dommer, Ankerstjerne, fortæller da også, at de tre har haft en særlig aftale.

"Det har været en aftale fra første liveshow, at for hver gang, de gik videre, måtte de tage den endnu længere ud. Det har de hele tiden villet," siger han til TV 2 og fortsætter:

"For hver gang I kommer igennem det der nåleøje, så får I endnu et kort, og så skal I gøre det endnu mere sindssygt næste gang. De har gerne ville skydes ud af en kanon, lave trapez-ting og sluge sabler. Og jeg har sagt: 'Ja, sgu da!'. Men lad os lige bygge op til det," siger han og fortæller, at de er nået til et sted, hvor 'de er gak, jeg er gak. Og vi er bare gak'.

'Vi kører den helt ud' Morten Bomholdt Hansen føler, at deres deltagelse i programmet kulminerede i fredags.

"Jeg havde glædet mig rigtig meget til at vise det. Ankerstjerne og jeg har fra start af snakket om, at vi gerne ville gøre det vildere og vildere. Den her gang fik vi mulighed for at smide noget historie ind over - gøre det helt vildt og skabe et vampyrtema. Ja, bare køre den helt ud. Det har vi alle haft lyst til. Vi vil gerne lave noget vildt i stedet for, at det bare skal være kedelige sangoptrædener."

Men bag de mange parykker og teatermakeuppen gemmer der sig også et større budskab. Det er ikke gak og løjer, bare for gak og løjernes skyld.

Morten Bomholdt Hansen og Cecilie Wøldike Nielsen har i stedet ville vise, at det er okay at være anderledes.

Følte det fredag "En af de vigtigste ting for os i det her har været at kunne give noget af os selv. Det har været drømmen at kunne give vores historie videre. Vi er alle sammen specielle. Vi vil bare gerne fejre det," siger Ceclie Wøldike Nielsen.

Morten Bomholdt Hansen uddyber:

"Vi kunne virkelig føle det i fredags. Hvordan folk var med os. Der var vi ret nervøse og lavede nogle fejl. At vi stadig går videre viser, at seerne fandme forstår os. Det betyder alt."

Er der så noget endnu vildere i vente i finalen?

"Det bliver vildere. Men på en anden måde. Vi skruer ikke ned, vi skruer bare op for nogle andre ting," siger Cecilie Wøldike Nielsen hemmelighedsfuldt.

X Factor-finalen bliver som noget nyt afviklet over to dage. Ud over Smokey Eyes er der tre andre artister tilbage.