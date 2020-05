Veterantræf må vente til næste år

Hammersholt Forsamlingshus havde sammen med støttegruppen 'Det Glade Rat' glædet sig til det årlige veterantræf, som i år skulle have været afholdt lørdag 23. maj. Men det har arrangørerne været nødt til at aflyse i år, siger talsmand Palle Christensen fra 'Det Glade Rat', som til gengæld kan afsløre, at veterantræffet vender tilbage for fuld styrke i 2021: