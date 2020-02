Verdensmesteren besøgte sin gamle klub: "Jeg vil bare dele min glæde med alle andre"

Den lokale bokseklub, Hillerød Sports Klub, der holder til i FrederiksborgCentret, fik fint besøg, da den nybagte verdensmester Sarah Mahfoud kiggede forbi sin gamle klub mandag aften.

Sarah Mahfoud udboksede lørdag aften den argentinske bokser Brenda Karen Carabajal i Frederiksberg Hallerne og kan nu kalde sig for verdensmester i fjervægt hos det store forbund IBF, International Boxing Federation.

"Jeg kører stadig på energien fra lørdag aften. Jeg har ikke fået sovet særlig meget, men jeg han ikke sove alligevel. Jeg er helt høj, og jeg vil bare dele min glæde med alle andre," lød det fra den nybagte verdensmester, der stadig - og med god grund - svævede på en lille lyserød sky, efter at hendes drøm om at vinde et VM-bælte var gået i opfyldelse.

"Det gik måske lidt op for mig, da jeg vågnede i morges efter at have fået sovet lidt i nat. Der er jo ikke noget, der føles anderledes inden i mig. Jeg er stadig mig selv, men jeg har kæmpet for det her i så mange år, så det er selvfølgelig kæmpe, kæmpe stort for mig. Jeg tror, at der går et stykke tid, før jeg helt forstår, hvad det betyder, men på en eller anden måde har jeg jo fået en plads i historiebøgerne. Det er virkelig stort for mig," sagde Sarah Mahfoud.

Og det der med historiebøgerne er ikke helt forkert. Det er nemlig kun tredje gang, at Danmark har en kvindelig verdensmester i boksning og første gang nogensinde, at en dansk bokser vinder et IBF-bælte.