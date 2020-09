Venstre om skattestigning: - Det er trist

Viceborgmester Klaus Markussen fra Venstre ærgrer sig over, at borgerne i Hillerød nu skal betale lidt mere i kommuneskat. Arkivfoto

Venstre ville heller ikke være med til en skattestigning

Hillerød Posten - 14. september 2020 kl. 14:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre står sammen med Nye Borgerlige, de konservative og løsgænger Peter Lennø udenfor den budgetaftale, som de røde partier i byrådet indgik søndag.

Og det er der primært én årsag til; nemlig den skattestigning, som Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er blevet enige om.

"Det står klart, at Hillerøds borgere skal betale mere i skat. Det er trist, fordi en stigning i kommuneskatten vil ramme mange hårdt, og fordi der efter vores vurdering var andre løsninger. For Venstre er det også et mål, at det ikke bliver dyrere at være borger i Hillerød. Vi mener ikke, at Hillerøds borgere, som i forvejen betaler en høj skat, skal betale endnu mere i skat," skriver viceborgmester Klaus Markussen fra Venstre i en mail til Hillerød Posten.

Klaus Markussen mener, at budgetaftalen er med til at understrege, at der er forskel på de røde og blå partier i byrådet.

"Venstre vil det brede samarbejde. Men vi har en klar grænse. Dér er der forskelle på Venstre og de røde partier. Derfor betyder det også noget, hvilket flertal der er i Hillerød byråd," skriver han i mailen.

Sat sit aftryk Selv om Venstre altså ikke er budgetaftalen, så har partiet alligevel fået sat sit aftryk på den, mener Klaus Markussen.

"Venstre har været med til at forhandle mange gode ting frem i det budgetforslag, der lå på bordet lørdag aften. Det er ting, vi kan se os i. Og det fortsætter vi med at arbejde for. Men vi kan ikke bede borgerne om at betale for det med en skattestigning, når nu der er andre muligheder," lyder det fra Klaus Markussen.

Klaus Markussen ærgrer sig over, at skatten i Hillerød nu skal stige, men det betyder ikke, at han sætter sig over i hjørnet og surmuler. Og han accepterer, at der er et politisk flertal for en skattestigning.

"Der er forskel på, hvad man vil og med hvilke midler. Det er vores håb, at vi hurtigt igen kommer tilbage til det brede samarbejde i Hillerød byråd - det tjener kommunen bedst. Venstre søger samarbejde, men bolden ligger hos det røde flertal. Vi er klar til at samarbejde," skriver han i mailen til Hillerød Posten.

