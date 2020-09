Se billedserie Venstre siger tak for invitationen til at indgå i et valgforbund med Konservative og Nye Borgerlige, men vil vente med at melde noget ud. Foto: Allan Nørregaard

Venstre: Valgforbund skal handle om politik - ikke kun teknik

Venstre venter med at tage stilling til valgforbund efter invitation fra Konservative og Nye Borgerlige

Hillerød Posten - 01. september 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

Venstre ser positivt på samarbejdet mellem Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige, som i sidste uge meldte ud, at de indgår i et valgforbund i Hillerød Kommune til det kommende kommunalvalg næste år.

Det siger Venstres lokalformand Jakob Truelsen til Hillerød Posten:

"Ethvert valgforbund, som betyder, at der ikke spildes blå stemmer, ser vi grundlæggende som positivt".

Glad for invitation Han glæder sig over, at Venstre er blevet inviteret med i valgforbundet:

"Vi kan godt lide at blive inviteret, så det kigger vi selvfølgelig på. Jeg har også skrevet til dem, at vi gerne møder op og taler om mulighederne," siger han.

Stadig tidligt Det er dog stadig tidligt i processen, mener Venstre, som også har nogle overvejelser om at tænke mere politik, og ikke bare teknik, ind i et valgforbund:

"Én ting er det tekniske - noget andet er, hvad man gerne vil, og hvilket politisk projekt man tænker ind i det. Så vi skal lige tænke over, hvad vi synes, der skal ligge i et samarbejde, så det går ud over bare det valgtekniske".

Samler vores holdninger Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige i Hillerød meldte i sidste uge ud, at de danner valgforbund, fordi "rigtigt mange forhold samler vores holdninger og politik, og vi synes, at det er vigtigt at minimere eventuelt stemmespild af borgerlige stemmer til valget, og derfor har vi valgt at indgå valgforbund. Det fortjener det borgerlige Hillerød," skrev partierne i en fælles pressemeddelelse.

De to partier har endnu ikke taget stilling til, hvem der skal være borgmesterkandidat.

Forlod partiet Mette Thiesen, der er byrådsmedlem i Hillerød for Nye Borgerlige, valgte at forlade de Konservative i protest i sommeren 2017 - få måneder inden kommunalvalget.

Konservative, som ved valget i 2017 stod uden for valgforbund og sad på borgmesterposten, fik et katastrofalt valg og blev reduceret fra tre mandater til et. Det var Dorte Meldgaard, der blev valgt ind.

Da hun senere forlod byrådet, kom Bente Claudi ind, men hun valgte senere at trække sig, og nu er det Nikolaj Frederiksen, der udgør Konservatives eneste byrådsmedlem. Deres spidskandidat til det kommende valg er dog Peter Bentsen.

Mette Thiesen, som dengang var i valgforbund med Venstre og DF, fik et godt valg med 826 personlige stemmer og blev valgt til byrådet som den eneste fra Nye Borgerlige på landsplan. Hun sidder nu også i Folketinget for Nye Borgerlige.

Sidste gang V og DF Ved sidste kommunalvalg i 2017 var Venstre i valgforbund med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, og valgforbundet blev præsenteret sammen med deres politiske pejlemærker.

"Ved sidste valg sagde vi meget tydeligt, hvad vi ville politisk - det synes jeg, man skylder vælgerne, når man går sammen om noget. Vi fortalte også, hvem vi ser som byens næste borgmester," siger Jakob Truelsen.

Ved valget i 2017 stod Konservative uden for valgforbund. Liberal Alliance og Kristendemokraterne havde indgået valgforbund, og Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten indgik i valgforbund. Der var også valgforbund mellem Radikale Venstre og Alternativet.

Næste kommunalvalg er 16. november næste år.