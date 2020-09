Byrådets største parti Venstre gik blandt andet ud af budgetforhandlingerne, fordi de mente, at kommunens kassebeholdning skulle betale for skimmelrenoveringen af Grønnevang Skole. Arkivfoto

Venstre: Sådan ville vi undgå skattestigninger i budgettet

Den helt store hurdle for at få budgettet til at gå op var renoveringen på Grønnevang Skole, som - hvis det stod til Venstre - skulle finansieres fra kassebeholdningen, siger viceborgmester

Hillerød Posten - 25. september 2020 kl. 17:54 Af Mette Dolmer Thygesen

Stod det Venstre var årets budgetforlig skruet sammen uden en skattestigning på næsten en procent. I stedet ville partiet blandt andet - i en periode - lade kommunens kassebeholdning klare ekstraordinære udgifter, blandt den renovering af den skimmelsvamp- og pcb-ramte Grønnevang Skole.

"Renoveringen af Grønnevang Skole er den helt store klods i det her. Situationen er den, at vi, kort tid før vi skal forhandle budget, bliver præsenteret for problemstillingen, som der naturligvis skal tages hånd om. Der skal gøres det, som forvaltningen anbefaler, at vi gør, så børn og ansatte kan gå sikkert i skole, men vi er ikke enige om, hvorvidt renoveringen skal betale smed en skattestigning. Vi i Venstre mener, at det er en af den slags stød, som kommunen får økonomisk set, og i de situationer bør vi gøre brug af vores kassebeholdning i stedet for at bede borgerne betale mere i skat, og så placere de penge i kommunekassen. Så må vi i stedet have en lavere forventning til kommunekassen," siger Klaus Markussen (V), som også er viceborgmester i Hillerød.

Renovering af skolens afdeling på Jespervej er af forvaltningen vurderet til komme til at koste op mod 50 millioner kroner fordelt over de næste fire år. Forligspartierne har sat mellem syv og 10 millioner kroner af årligt de næste fire år.

Mindre til kulturprojekter I et læserbrev til Hillerød Posten har han også skrevet, at Venstre - i stedet for at hæve skatten - ønskede at erkende, at der desværre ikke var råd til nye projekter på kulturområdet i budgettet. Forligspartierne har blandt andet fundet fire millioner til Street-Lab og en million årligt til teatergruppen Mastodonterne. Street-Lab-støtten bakker Venstre op om, men støtten til Mastodonterne burde afdækkes bedre, inden man tog en beslutning, siger Klaus Markussen:

"Vi skal have afdækket, hvilke muligheder der er for Mastodonterne, inden vi budgetlægger. Nu er der sat en rammebeløb af, men uden man fortæller, hvad fremgangsmåden er. Vi mener i stedet, man bør se på alle de ting, vi er i gang med, og støtte op om de aktiviteter, der allerede er, fremfor at sætte noget nyt i gang. Det har forrang for os," siger Klaus Markussen, som understreger, at han bakker op om Street-Lab og for eksempel også gerne have set forslaget om fripladser på Musikskolen gennemført på kulturområdet.

Vente med anlæg Klaus Markussen så også gerne, at en række anlæg, som kom på budgettet i 2024, havde ventet til næste budgetlægning, sådan som der ifølge ham er tradition for, når der forhandles budget.

"Det er en af de ting, vi har gjort for at sikre en kassebeholdning på 100 millioner kroner, at vi har ventet med at budgetlægge i det fjerde og sidste budgetår - velvidende at vi har opgave, næste gang vi forhandler budget. Og det havde vi forestillet os, at vi skulle gøre igen i år. Samtidig mener, vi at det er vigtigt at holde dampen oppe på hele den indsats, vi er i gang med omkring fremkommelighed i trafikken og renoveringer af ejendomme og slidlag," siger han.

Skattestigning midt i coronakrisen For det er vigtigt at undgå skattestigninger, også selvom det - som flere partier har fremhævet - 'kun' drejer sig om 50 kroner per skattepligtig borger om måneden:

"Det er jo et gennemsnit, og kommuneskatten rammer skævt, så de små indkomster rammes med samme procent som de høje. Det kan godt være, nogle siger, det kun er 50 kroner, men på årsbasis er det omkring 660 kroner per person over 18 i en husstand, og hvis man så bor flere, skal man gange op. Det kommer hurtigt op i 1300-1400 kroner per husstand. Samtidig kommer den her skattestigning midt i en coronatid, hvor der er stor økonomisk usikkerhed. Derfor er vi ekstra ærgerlige over, at man nu beder borgerne betale penge til kommunekassen fremfor at lade borgerne beholde deres egne penge og sikre, de kommer godt igennem coronaudfordringerne," siger han.

Vil ikke være sure Klaus Markussen understreger dog, at der er mange gode elementer i budgetforliget, som Venstre vil samarbejde med forligspartierne (S, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre) og resten af byrådet om:

"For os er det vigtigt, at vi hurtigst muligt kommer tilbage til en situation, hvor der er nogle brede, politiske løsninger, og der vil man opleve, at vi er konstruktive. Vi mener fortsat, at Hillerød er bedst tjent med det brede politiske samarbejde. Så man vil ikke opleve, at Venstre kommer til at sidde i et hjørne og være sure. Vi er uenige i, at skatten hæves, men vi har jo været med til at blive enige om mange af de ting, pengene skal bruges på," siger han.

Kommuneskatten i Hillerød stiger til næste år fra 25,6 procent til 25,85 procent. Til sammenligning ligger kommuneskatten i Fredensborg Kommune på 25,3 procent, i Gribskov på 25,4 procent, i Halsnæs på 25,7 procent, i Frederikssund på 25,8 procent og i Allerød på 24,3 procent.

Det er første gang siden 2016, at Venstre - som er byrådets største parti med nu 11 medlemmer - ikke er en del af budgetforliget.

