Venstre: Lidl-projekt er dømt ude

Venstre bakker heller ikke op om at ændre lokalplan ved Frederiksværksgade for at gøre plads til nyt supermarked og boliger på grund, som ellers er afsat til erhverv

Hillerød Posten - 14. august 2020

Heller ikke Venstre bakker op om Lidl og Skanskas byggeplaner på Frededriksværksgade.

Det siger Dan Riise (Venstre), som er udvalgsformand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, til Hillerød Posten ovenpå torsdagens borgermøde om byggeplanerne:

"Vi har hele tiden haft det svært med projektet. Men vi ville gerne høre, hvad borgerne havde af tanker om projektet, inden vi meldte noget ud. Men projektet er dødt nu, som vi ser det," siger han til Hillerød Posten.

"Stor respekt for" Lokalplanen giver mulighed for erhvervsbyggeri på grunden vest for Netto på Frederiksværksgade, men Lidl ønsker at opføre sit supermarked på grunden øst for Netto, hvor det tidligere pædagogseminarium ligger. Samtidig ønsker Skanska at lave lokalplanen om, så der i stedet for erhverv kommer boliger i 2-4 etager vest for Netto.

Men mange borgere viste på borgermødet om planerne torsdag deres utilfredshed og bekymring for projektet, fortæller Dan Riise:

"Det blev hurtigt tydeligt, da der var spørgetid, at folk er skuffede og bekymrede over planerne. Folk har købt grunde og boliger i tiltro til, at den samlede plan for området holder. Og det har jeg stor respekt for. Der er en fantastisk helhedsplan for området, og den skal vi fastholde," siger han.

Dømt ude Dan Riise er ikke selv så optaget af, om dagligevarebutikken ligger vest eller øst for Netto, siger han:

"Men det er vigtigt for dem, som bor der, og det kan jeg godt forstå. Så nu har vi lyttet til borgerne, og det kan godt være, planerne allerede inden borgermødet ikke havde nogen gang på jord - men efter borgermødet er de i hvert fald dømt ude," siger han.

SF også skeptisk I udvalget er også SF repræsenteret med Peter Langer. Ifølge ham har SF også hele tiden haft svært ved at se behovet for en ny lokalplan.

"Der er trafikale udfordringer, og mange borgere gav på borgermødet udtryk for, at de hellere så den gamle lokalplan bevaret. Det er også stadig vores standpunkt. Hvad Skanska så vil med grunden vest for Netto, må vi så afvente," siger han.

Socialdemokratiet meldte efter mødet ud, at de er imod planerne.

Der var mødt omkring 75 mennesker op til borgermødet på rådhuset.

