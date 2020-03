Artiklen: Vandreture i Gribskov aflyses for 550 medlemmer

De 550 medlemmer af Gribskovens Hårde Kerne må vente en måneds tid med at mødes til vandreture

Gribskovens Hårde Kerne skulle have afholdt vandring i Hillerød lørdag den 21. marts fra Hillerødsholmskolen, men vandredagen er aflyst, oplyser arrangørerne, da de følger myndighedernes anbefalinger og krav for at beskytte hinanden mod coronavirus.