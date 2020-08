Valg til menighedsrådet: Orienteringsmøde med spritz, snacks og fællessang

"Vi inviterer til en festlig og hyggelig aften, hvor vi serverer Aperol Sprit-drinks og snacks, Nødebo-Gadevang Kantori synger, og der er fællessang i løbet af aftenen. Det afgående menighedsråd fortæller også om, hvad det vil sige at sidde i et menighedsråd," skriver de to sogne i en pressemeddelelse om orienteringsmødet, der afholdes tirsdag den 18. august klokken 19 på Nødebo Præstegård.

Der bliver også rig lejlighed til at stille spørgsmål og vise interesse - uden at bordet fanger, lyder det fra det nuværende menighedsråd.

"Folkekirken ledes af folkevalgte. Det er en af de mest demokratisk ledede institutioner i Danmark. Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens ansatte. Menighedsrådet lægger kirkernes budget og bestemmer, hvilken vej vi vil gå som kirke her i sognene. Menighedsrådet passer godt på vores bygninger - præstegården og de to smukke kirker. Menighedsrådet har indflydelse på gudstjenesten, er vigtigste sparringspartner for præsterne, og bliver taget med på råd, når store beslutninger om folkekirken skal tages på regeringsplan," står der i pressemeddelelsen.