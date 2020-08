Finn Nygreen og Katrine Lundgreen Brix er enige om, at det er en meningsfuld opgave at være medlem af et menighedsråd. Foto: Martin Warming

Valg til menighedsrådet: "Det er en meget meningsfuld opgave"

Finn Nygreen er med sine 85 år næsten dobbelt så gammel som Katrine Lund- green Brix - men der er plads til dem begge i menighedsrådet

Når der i løbet af efteråret er valg til menighedsrådet i Præstevang Kirke i Hillerød, er håbet at se flere mennesker, der har lyst til at involvere sig i det stykke arbejde, det er at medvirke til kirkens og kristendommens udvikling og formidling.

Det stykke arbejde kender Finn Nygreen, 85 år, og Katrine Lundgreen Brix, 43 år, alt til.

De er begge medlemmer af Præstevang Kirkes menighedsråd og oplever, hvordan kristendommen har konkurrence fra mange andre strømninger i livet, der gør det sværere at få folk til prioritere kirken.

Befriende Derfor ser Finn Nygreen, der er rådets ældste medlem, også gerne, at det kommer til at fylde endnu mere i menighedsrådsarbejdet i fremtiden, når yngre kræfter melder sig til efterårets valg.

"Kristendommen er jo helt grundlæggende for vores liv, også selvom vi måske ikke altid er så bevidste om det. Vores ritualer og traditioner bunder jo stort set alle i kristendommen. Men i den verden, vi lever i i dag, bliver flere traditioner og kulturer blandet sammen, så det er vigtigt, måske mere end nogen sinde før, at vi bliver ved med at sætte kristendommens styrker på dagsordenen og får det formidlet ud til sognet," siger Finn Nygreen, der har 48 års erfaring med menighedsrådsarbejde.

"I et menighedsråd er den diversitet, som både Finn og jeg repræsenterer, altafgørende for at kunne favne alle de typer mennesker, der bor i Præstevang sogn. I kirken er der plads til at tale om både sorg og kærlighed, lykke og ensomhed. Alt det som de fleste moderne mennesker slås med," siger Katrine Lundgreen Brix.

"Men jeg ved ikke, hvor mange, der tænker sådan, om det at gå i kirke. Måske er mange bange for at blive opfattet som mere religiøse, end de egentlig er. Men jeg synes, det er befriende at opleve, at de dilemmaer, som jeg slås med i hverdagen, på ingen måde var ukendte for 2.000 år siden. Det hed bare noget andet. Så får man følelsen af, at det nok skal gå alt sammen," tilføjer hun.

Giver god mening På trods af en aldersforskel på 42 år, er de to medlemmer af Præstevang Kirkes menighedsråd enige om én ting.

Det giver rigtig god mening at være med til at gøre en forskel for mange mennesker. Finn Nygreen og Katrine Lundgreen Brix kom dog ind i menighedsrådet på to helt forskellige vis.

"Jeg har været aktiv i Præstevang Kirke og menighedsrådet siden 1972. Dengang var jeg en ung skoleinspektør på Kulsvierskolen på Jespervej og fik at vide, at der skulle sidde én skoleinspektør i hvert menighedsråd, så jeg måtte afsted og meldte mig til," fortæller han.

Det var dengang, hvor de politiske partier i byen også helst skulle være repræsenteret, så der var kampvalg og bølgerne kunne godt gå højt dengang, fortæller Finn Nygreen, der mindes flere ophedede diskussioner til datidens menighedsrådsmøder.

"Engang brugte vi en hel aften på at diskutere hvorvidt, der skulle være vin eller saft i bægrene til nadveren, men sådan er det ikke mere. Men vinen fik vi da heldigvis lov til at beholde".

En ekstra overligger Katrine Lundgreen Brix har været medlem siden 2018, hvor hun blev valgt ind på baggrund af et øget fokus på kirkens kommunikationsindsats.

"Jeg havde nævnt for vores nabo Anne, der er præst her i kirken, at menighedsbladet godt kunne trænge til lidt fornyelse, og at kirken nok også kunne have gavn af at være lidt mere proaktiv i sin kommunikation til lokalområdet, specielt os, der måske ikke lige kommer afsted i en travl hverdag. Og der gik ikke længe, før de snakke førte til en opfordring om at sidde med i menighedsrådet," fortæller Katrine Lundgreen Brix.

"Et menighedsråd beskæftiger sig meget med de ting, som man finder i andre bestyrelser vedrørende vedligeholdelse af bygninger, økonomi, investeringer og lignende. Men der er lige den ekstra overligger, der vedrører formidlingen af den kultur og den religion, som størstedelen af os tilhører, så det flytter lige indsatsen op på et lidt højere niveau så at sige. Derfor har det også været en meget meningsfuld opgave at være med til," siger Katrine, der sammen med kommunikationsudvalget i kirken står bag det nye menighedsblad samt kirkens nye logo.

"Jeg er nok én af dem, der ofte har svært ved at finde tid til at komme afsted i kirke men med tre mindre børn, et hus, der skal renoveres og et fuldtidsjob, så kan det også nogle gange være rart at komme afsted til noget, der er noget helt andet. Jeg har sjældent tid til at dyrke det søndag formiddag klokken 10, men i menighedsrådet kan jeg stadig være med til at gøre en forskel for Præstevang Kirke," siger Katrine.

Vil du være med? I efteråret er der valg til menighedsrådet i Præstevang Kirke - og alle andre kirker - hvor alle med en interesse for kirkens liv og virke opfordres til at stille op. Men inden da er det muligt at komme til kirkens informationsaften, hvor man kan høre mere om, hvaf det betyder at være medlem af menighedsrådet.

Informationsaften om menighedsrådsvalget finder sted torsdag den 13. august klokken 19 i Præstevang Kirke.

