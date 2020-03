Vagter skal sikre hospitaler mod håndsprittyve

Flere hospitaler i Region Hovedstaden har de seneste dage været udsat for tyveri af håndsprit, masker og overtræksdragter. Derfor sættes der nu eksterne vagter på hospitalerne. De eksterne vagtfirmaer vil patruljere døgnet rundt, og politiet vil også i højere grad være til stede omkring hospitalerne for at skabe tryghed for personale og patienter.

"Vi vil alle sammen gerne have åbne hospitaler, hvor det er nemt at komme rundt. Men vi er nødt til at gøre noget ved de her usolidariske tyverier her og nu. Vi skal sikre, at alle besøgende på hospitalet har mulighed for at spritte hænderne af, så vi minimerer risikoen for, at de bringe smitte med ind på hospitalet. Samtidig skal vi sikre, at medarbejderne har det nødvendige udstyr som masker og overtræksdragter. Derfor er det nogle nødvendige tiltag, vi nu sætter i gang".