Ups, flaget røg til tops for tidligt

"Langfredag er en officiel kirkelig flagdag, hvor der skal flages på halv stang hele dagen for at markere Jesu korsfæstelse, men har du en festlig begivenhed, der skal fejres, går dette forud for den kirkelige flagdag. Der er derfor ikke noget i vejen for, at du hejser flaget helt til tops," skriver Bolius.