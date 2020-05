Frem til sommerferien 2020 tilbyder kommunerne Allerød og Hillerød unge og voksne med angst og depression webbaseret hjælp via kurset 'Lær at tackle angst og depression ? online'. Foto: Komiteen for sundhedsoplysning

Unge og voksne med angst og depression kan nu få hjælp online

Tilbud fra kommunerne Allerød og Hillerød frem til sommerferien 2020

Danmark er lukket ned. Derfor tilbyder kommunerne Allerød og Hillerød frem til sommerferien 2020 unge og voksne med angst og depression webbaseret hjælp via kurset 'Lær at tackle angst og depression - online'.

Det sker i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond og TrygFonden.

Mange, der i forvejen lider af angst og depression, er ekstra påvirket af følgerne af corona-krisen, skriver de to kommuner i en pressemeddelelse.

'Bekymringer, tankemylder og ensomhed fylder for mange mere end ellers, og ens situation kan i det hele taget føles vanskelig. Samtidig er de almindelige 'Lær at tackle'-hold, hvor borgere mødes fysisk, sat på pause. Derfor glæder det Allerød Kommune, at der nu i samarbejde med Hillerød Kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning kan tilbydes voksne og unge ned til 15 år deltagelse på kurset i en onlineversion,' hedder det i pressemeddelelsen.

Hjælp derhjemme - på afstand Onlinekurset er udviklet til, at forløbet kan følges fra computer i hjemmets trygge rammer, og også unge mellem 15 og 25 år kan deltage i forløbet på deres egne hold.

Hvert onlinekursus løber over seks uger og består af seks moduler samt live-undervisning én gang om ugen. På livedelen introduceres kursisterne til en række emner, som de efterfølgende arbejder med på egen hånd. Desuden hjælper de hinanden med at løse fælles udfordringer via en chatfunktion. Kursisterne kan hverken se eller høre hinanden.

Løbende kursusstart Der er løbende kursusstart. Borgere, som ønsker at deltage på et onlinekursus, bedes kontakte:

'Lær at tackle angst og depression for unge', Allerød Kommune - Social Rehabilitering, Hanne Thrane, projektkoordinator, tlf.: 4024 7649/4817 4435 eller hant@alleroed.dk.

'Lær at tackle angst og depression for voksne', Hillerød Kommune, Træningssektionen, tlf.: 7232 3650 eller traening@hillerod.dk.

Man kan se en kort introduktion til kurset på https://laerattackle.dk/angst-og-depression/angst_online/

Nogle af holdene til unge gennemføres med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond som en mindre del af et større projekt for unge med et samlet beløb på 8.316.330 kr.

Nogle af holdene til unge samt alle holdene til voksne gennemføres med støtte fra TrygFonden med et samlet beløb på 330.600 kr. TrygFonden har desuden tidligere støttet udviklingen af online-kurset til voksne.

