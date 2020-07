To 18-20-årige mænd sparkede til to biler, så den ene fik smadret en baglygte. Arkivfoto

Unge mænd sparkede til biler på Horsevænget

To mænd sparkede til to biler, som holdt på en parkeringsplads på Horsevænget i Hillerød fredag morgen klokken 06.40, oplyser Nordsjællands Politi.

I alt stod der fire mænd på parkeringspladsen, og de to af dem sparkede til de to biler, således at i hvert fald den ene bil fik skader i form af en smadret baglygte.