Unge går igen i klima-strejke på Torvet

For på fredag 25 september har Fridays For Future Hillerød og Grøn Fløj på Frederiksborg Gymnasium og HF indkaldt til klimastrejke på Torvet klokken 10-12.

Husk det - også i en coronatid

"Klimakampen har aldrig været vigtigere end den er nu. Den nuværende coronakrise er i løbet af dette år blevet en meget stor del af alles hverdag. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi alle sammen hjælpes ad med at komme ud af den hurtigst muligt og med færrest ramte. Dog er der mange der glemmer, at klimakrisen også er en krise, at der på verdensplan sker mange katastrofale ting på grund af klimaforandringer, skriver de i en mail til Hillerød Posten.