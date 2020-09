Unge Hillerød-talenter samler ind til julehjælp

Der har de sidste år været et stigende behov for julehjælp, og det forventes ikke at blive mindre i år. Koncerten er en velgørenhedskoncert, hvor samtlige entré-indtægter går til julehjælp i Præstevang sogn. Hjælp til børnefamilier, der har svært ved at få pengene til at slå til ved juletid.