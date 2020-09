Se billedserie Thomas Steinthal modtog tirsdag vandrepokalen for årets talentpris. Pressefoto

Ung verdensmester hædret med talentpris

Den flerdobbelte MTBO-verdensmester Thomas Steinthal fra FIF Hillerød Orientering blev tirsdag hædret med talentpris

Mountainbikeorienteringsrytteren Thomas Steinthal fra FIF Hillerød Orientering fik tirsdag tildelt Hillerød Elites Talentpris 2019.

Den 21-årige Thomas Steinthal har gennem de seneste tre år som juniorrytter leveret en lang række enestående resultater i mountainbikeorierentering - senest ved VM på hjemmebane i Viborg sidste sommer. Ikke færre end fem verdensmesterskaber, syv europamesterskaber og en samlet worldcup-titel er det blevet til.

Derfor var der heller ikke tvivl blandt bestyrelsesmedlemmerne i Hillerød Elite, da de skulle finde modtageren af årets lokale talentpris. Det fortalte Jesper Fruergaard, da han tirsdag aften overrakte prisen til Thomas Steinthal i forbindelse med FIF Hillerød Orienterings ugentlige træning uden for deres klubhus.

Overrasket og glad "Jeg er overrasket og utrolig glad for prisen", udtalte Thomas Steinthal efter prisoverrækkelsen.

"I år er jeg rykket op som seniorrytter, men samtlige internationale konkurrencer er blevet aflyst på grund af coronapandemien. Derfor er det i denne tid et stort lyspunkt at modtage en sådan pris - den vil afgjort motivere mig i min videre satsning mod den kommende sæson," sagde Thomas Steinthal, som netop er hjemvendt fra en uges træningslejr med landsholdet i Polen.

Thomas Steinthal begyndte at løbe fodorienteringsløb i vinteren 2014-2015, men en skade gjorde, at han ikke kun løbe og måtte derfor holde formen vedlige på mountainbike, fortæller klubben i deres indstilling af ham. Han fandt hurtigt ud af, at han havde et talent for MTBO og vandt sine første medaljer i ungdomsklassen i 2015 og 2016 for at få sit internationale gennembrud i 2017 og vinde sine to første guldmedaljer ved junior VM i Litauen.

"Stor inspiration" Han er en stor inspiration for andre, skriver klubben i deres indstilling:

"Den måde, han forbereder sig til et mesterskab, er så dedikeret, som var det på seniorlandsholdsrytterniveau og noget, som mange andre kan lære en masse af. Thomas er altid den første, der får fingrene i gamle O-kort eller MTBO kort fra naboterrænerne, når stedet for et EM eller VM-mesterskab er blevet offentliggjort. Så begynder han at lægge baner og finde gode langstræk og vejvalgsmuligheder. Han er altid optimalt forberedt, når starten går".

Top eliteidrætsudøver Thomas Steinthal tager også ansvar i FIF Hillerød Orientering og er involveret i dels at tegne special kort af skovene omkring Hillerød til brug for mountainbike orientering og dels som banelægger og lave baner til mountainbikeorienteringskonkurrencer.

"I FIF Hillerød Orientering er vi ikke i tvivl om, at vi i Thomas Steinthal har en top eliteidrætsudøver, som igen i år har vist os sit store potentiale, og det bliver spændende at følge Thomas' vej ind i seniorklassen og den intensiverede konkurrence, han vil møde der," skriver klubben.

Den store scene Udover Thomas Steinthal råder FIF Hillerød Orientering også over den forsvarende juniorverdensmester på kvindesiden Nikoline Holm Splittorff.

"Jeg er virkelig stolt over, at vi har unge mennesker i klubben, der kommer helt op på den store scene. Det er vigtigt for en sportskommune som Hillerød, men det er også vigtigt for vores klub og vores elitearbejde, at vi får den anerkendelse. Det betyder rigtig meget for os, og jeg synes, at det er et skulderklap til hele vores klub," siger FIF Hillerøds formand John Søndergård.

Med talentprisen følger der 10.000 kroner, som den unge MTBO-rytter vil bruge på træningsforberedelserne til næste sæson.

Mdt Talent-idrætsprisen

Er indstiftet i 2012 af Hillerød Elite Idræt i samarbejde med C4 Hillerød med ønsket om at øge og stimulere interessen for idræt ved at påskønne unge talenter, der kan udvikle sig til at gøre sig gældende på national og international plan.

Har været uddelt én gang årligt siden 2013 i forbindelse med C4 Hillerøds årsmøde og generalforsamling af formanden for Hillerød Elite Idræt. Årsmødet var dog aflyst i år pga. coronarestriktionerne

Består af en "vandrepokal" til opbevaring i den respektive klub og et kontantbeløb, der skal bruges til prismodtagerens talentarbejde

Går til idrætstalenter under 23 år

Thomas Steinthals resultater i MTBO (Mountainbike Orientering):

2019:

Junior VM, Danmark: 2 guld (sprint og massestart), 1 sølv (lang) og 2 bronze (mellem og stafet)

Junior EM, Tyskland: 2 guld (sprint og stafet), 1 sølv (mellem), 5. plads lang

DM-senior: 3 guld (Sprint, mellem og Lang)

2018:

Junior VM, Østrig: 1 guld (sprint), 1 sølv (lang)

Junior EM, Ungarn: 3 guld (sprint, mellem, lang)

Junior World Cup (Young Guns): Samlet vinder af den gennemgående konkurrence hen over sæsonen

DM-senior: 2 guld (mellem, lang)

2017:

Junior EM, Frankrig: 2 guld (sprint, lang)

Senior EM, Frankrig: 1 bronze (stafet)

Junior VM, Litauen: 2 guld (massestart, lang), 1 sølv (mellem)

5 Days in Plzen: Vinder i H20-klassen

DM-senior: 1 sølv (lang), 1 bronze (mellem)

2016:

Ungdoms EM, Portugal, 1 guld (mellem)

DM-junior: 2 guld (lang, mellem)

2015:

Ungdoms EM, Portugal: 4. plads (lang)

