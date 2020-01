Ansat i BabySam lod som om, at kunder skulle have penge tilbage for deres fiktive varer og overførte pengene til sin egen konto.

Ung kvindelig ansat snød BabySam for 125.000 kroner

Kvinden begik ifølge anklageskriftet sit første tyveri 1. september 2017, hvor hun lavede en falsk varereturneringsseddel og stjal 2458,55 kroner fra kassen. Det gik tilsyneladende så godt, at kvinden fortsatte med at kreere falske varereturneringer og enten udbetale pengene eller overføre dem til sit eget betalingskort.

Det lykkedes en i dag 22-årig kvinde at slippe afsted med at snyde BabySam i Slangerupgade i Hillerød, hvor hun var ansat, for omkring 125.000 kroner hen over en periode på næsten fem måneder, inden hun blev opdaget.

Erkendte overførsler

Kvinden har erkendt alle de gange, hun lavede en falsk varereturnering og overførte pengene til sit eget betalingskort, hvilket er databedrageri efter straffelovens paragraf 279a. Men hun nægtede de gange, hvor hun udbetalte kontanter til sig selv fra kassen, hvilket går som tyveri, står der i dombogen. Det ene tilfælde blev hun da også frifundet for.

Kvinden har desuden forklaret, både til arbejdsgiveren og til politiet, at to andre mandlige ansatte var medgerningsmænd og havde fået ideen til snyderiet. Hun forklarede også, at hun følte sig presset til at foretage de fiktive returneringer af varer, forklarede hun. Hun forklarede dog senere, at det kun var den ene af de to mænd, som havde en fremtrædende rolle i fuskeriet.

Begge mændene har dog nægtet at være en del af det, og de sigtelser, der har været rejst mod dem, er frafaldet, står der i dombogen.

Kvinden blev også dømt for de falske anklager, som er en overtrædelse af straffelovens paragraf 164 (stk 1), fordi hun ved at afgive de urigtige oplysninger til politiet medvirkede til, at to uskyldige personer blev sigtet i sagen, står der i dombogen.

Alle pengeoverførslerne skete til den 22-årige kvindes egne konti, og ingen penge blev efterfølgende overført til andre konti, som tilhørte de to mænd eller folk med relation til dem. Der er heller ikke sket større kontanthævninger, så retten fandt det bevidst, at kvinden stod alene med sit snyderi.