Undskyldning på beskidt burgerbar: “Vi har ikke tid til at gøre rent"

Grill House på Torvet har fået en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner

Hillerød Posten - 05. marts 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming

Der var en grund til, at der var beskidt på Grill House på Torvet i midten af januar. Medarbejderne havde simpelthen for travlt til at gøre rent.

Det var i hvert fald den forklaring, Fødevarestyrelsen fik, da en kontrollant kom på uanmeldt besøg på burgerbaren den 16. januar for at kontrollere hygiejnen og fødevaresikkerheden.

I kontrolrapporten fra besøget kan man blandt andet læse, at køleskabslågerne var fedtede, og at der sad indtørret snavs langs kanterne på køleskabene. Enkelte låger havde endvidere sorte belægninger efter sod.

I kontrolrapporten står der også, at håndvasken var belagt med røde belægninger efter tomatsauce, at væggene i produktionsområdet var fedtede, og at der var aftegninger af fedt, der var løbet ned ad væggen.

Endvidere var der røde og brunlige belægninger langs kanterne i opvaskemaskinen, og en fryser havde brunlige belægninger fra fødevarer.

Derudover fandt Fødevarestyrelsens kontrollant også en fedtudskiller med indtørrede madrester, der var placeret under en håndvask, og rørføringerne under vasken havde sorte, gullige og brunlige belægninger.

Medarbejderne, der var til stede under kontrolbesøget, forklarede, at de kun var to på arbejde, og at de havde travlt. Den ene skulle lave mad, mens den anden skulle tage imod bestillinger, og de havde derfor ikke tid til rengøring, står der i rapporten.

Grill House havde heller ikke hængt den seneste kontrolrapport fra den 19. november op i butikken, hvilket loven kræver.

Det hele endte med en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner til Grill House.

Og det er Mannan Mello, der er ejer af Grill House, ikke specielt tilfreds med.

"Hun kommer ved frokosttid, hvor vi har allermest travlt. Det er selvfølgelig et rigtig dårligt tidspunkt for os," fortæller Mannan Mello.

"Normalt er der rent hos os. Det skal der også være, men det kan være svært at følge med, når vi har travlt. Du kender det fra dig selv, når du laver mad, så bliver der også beskidt, men så gør du rent, når du er færdig," tilføjer han.

Han savner lidt forståelse fra Fødevarestyrelsens side.

"Jeg har respekt for hendes job, men jeg synes, at hun også skal have respekt for vores og have forståelse for, at der kan blive lidt beskidt, når man laver mad," siger Mannan Mello.

"Jeg har fået styr på alle de ting, hun sagde, vi skulle ordne. Så jeg håber, at hun snart kommer igen," understreger han.

