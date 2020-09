Byrådet godkendte at afsætte 100.000 kroner til Visits Nordsjællands ekstra markedsføring til danske turister. Arkivfoto: Martin Warming

Under pres: Mere markedsføring skal lokke turister til byen

Byrådsflertal afsatte 100.000 kroner til initiativ fra Visit Nordsjælland, som vil tiltrække flere danske turister

Hillerød Posten - 18. september 2020 kl. 07:47 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu flere skal besøge Hillerød, når de skal holde for eksempel efterårsferie i Danmark.

Det ønsker politikerne i byrådet, som forleden støttede Visit Nordsjællands ekstra marketingsindsats med 100.000 kroner.

Rettet mod danskere For Covid19 har sat turistbranchen under pres. Flere holder sig hjemme, færre booker hotelovernatninger, og restauranterne må have færre gæster ved bordene.

Normalt strømmer turisterne til landet for blandt andet at se Frederiksborg Slot, men på grund af pandemien får vi besøg af langt færre fra udlandet.

Derfor ønsker Visit Nordsjælland at dedikere deres markedsføring alene mod Danmark og rette en særlig markedsføringsindsats mod de lokale.

"Der vil være behov for at lave kampagner, der er rettet til borgerne, sommerhusejerne, lejerne og danske gæster om at "handle lokalt" og med opfordring om at støtte op om de lokale tilbud," lyder det fra Visit Nordsjælland i en ansøgning til Hillerød, som et flertal i byrådet godkendte forleden.

Rammer hårdt "Coronaeffekten ramte og rammer stadig mange brancher rigtig hårdt," sagde Thomas Elong (V), som er formand for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, på mødet og fortsatte:

"Uden en ekstra indsats taber vi den interne konkurrence i landet om turisterne, også i den kommende efterårsferie. Derfor er 100.000 kroner et tiltrængt tilskud. Bare for at sætte det i perspektiv, så afsatte Visit Fyn tre millioner kroner ekstra til markedsføring, da coronaen ramte. I Guldborgsund på Lolland-Falster fandt de 1,8 millioner kroner. Så der er måske lidt svære, ulige konkurrenceforhold, men vi skal gøre noget og har gjort noget," sagde han og understregede, at pengene skal udmøntes i samarbejde med relevante, lokale aktører.

Ikke midler til det Nye Borgerliges Mette Thiesen stemte imod forslaget:

"Jeg mener ikke, vi skal prioritere vores midler til markedsføring lige nu, hvor vi står over for et budget med mange udfordringer og spareforslag på uspiselige områder," sagde hun.

Pengene skal blandt andet bruges på digital markedsføring og markedsføringstiltag for detailhandel, restauranter, cafeer og mindre turistaktører, der for alvor er truet på deres eksistensgrundlag.

Millionomsætning Ifølge tal fra Visit Nordsjælland beskæftiger turismen i Hillerød Kommune 917 årsværk, og turismen har en omsætning på 733 millioner kroner, heraf 245 millioner kroner inden for detailhandlen.

Hillerøds bidrag på 100.000 kroner tages fra en pulje, som allerede er afsat til udvikling af turisme- og erhvervsområdet.

