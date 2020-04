Uffe Holm optræder med 'drive in'-show på Hillerød Stadion

For mens alle landets scener er coronalukkede, er der opstået en ny måde at opleve kulturen på, nemlig fra sæderne i en bil. Kirkerne har holdt 'drive in'-gudstjenester, og i Aarhus så hundredevis af gæster med fra deres biler, da Mads Langer holdt udsolgt koncert 24. april. Og i Lynge har deres drive in-biograf holdt åbent under hele coronakrisen. Nu kommer ideen om at få en kulturoplevelse fra bilsædet også til Hillerød, for torsdag den 7. maj klokken 19 optræder standupkomiker Uffe Holm med et show på Hillerød Stadion. Han optræder med Anders Nielsen foran et publikum, som sidder i deres biler og lytter med over deres bilradio.