Storkredsbestyrelsen i Kristendemokraterne bakker ikke om lokalformand Martin Rask Olsens beslutning om at indgå i et valgforbund med Konservative og Nye Borgerlige i Hillerød Kommune. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Uenighed i Kristendemokraterne om valgforbund

Storkredsbestyrelse mener ikke, Kristendemokraterne i Hillerød på nuværende tidspunkt skal indgå i valgforbund, skriver de i mail til Hillerød Posten

Hillerød Posten - 08. september 2020 kl. 08:56 Af Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke med storkredsen opbakning, at Kristendemokraterne i Hillerød har indgået valgforbund med Konservative og Nye Borgerlige.

Det skriver storkredsformand Britta Kristensen i en mail til Hillerød Posten.

I en anden avis end Hillerød Posten har en journalist skrevet, at Martin Rask Olsen er spidskandidat, hvilken han ikke er, men det er faldet storkredsbestyrelsen for Kristendemokraterne i Nordsjælland for brystet:

"Det var med stor undren, at Storkredsbestyrelsen for KD Nordsjælland gennem avisen erfarede, at Martin Rask Olsen er gået enegang med sin opstilling og udnævnt sig til spidskandidat for KD i Hillerød, hvilket han ikke noget mandat til fra KD's medlemsvalgte bestyrelser," skriver storkredsformand Britta Kristensen i mailen.

Afviser valgforbund Her afviser storkredsbestyrelsen at indgå i valgforbund på nuværende tidspunkt, hvor ingen spidskandidater er valgt:

"Vi afviser på nuværende tidspunkt ingen valgforbund frem mod kommunevalget, men vi arbejder på opstilling af kandidater til kommunal- og regionsvalg, og vi vil vente med at indgå aftaler, til vi kan fremlægge en kandidatliste i henhold til vedtægterne," skriver hun.

"KD's storkredsbestyrelse beklager uforbeholdent over for både Nye Borgerlige og De Konservative de ulemper det måtte påføre dem," lyder det i mailen.

Hillerød Posten har uden held forsøgt at få uddybet mailen tirsdag morgen.

Frihed i kommunerne Martin Rask Olsen, formand for lokalafdelingen i Hillerød, afviser, at Kristendemokraterne skal trække sig ud af valgforbundet:

"Den melding må stå for storkredsbstyrelsens egen regning, og vi er ved at finde ud af internt, hvordan det hele ser ud. Men vi har en frihed i de forskellige kommuner til at indgå i valgforbund," siger han.

