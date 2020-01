SuperBrugsen i Ullerød ønsker at udvide med knap 1.000 kvm. Det kræver en ændring af lokalplanen, som er i høring indtil den 27. januar. Foto: Superbrugsen i Ullerød

Udvidelse af SuperBrugsen er kundernes ønske

Ifølge uddeler i Ullerød sikrer udvidelsen, at butikken fortsat er attraktiv

Hillerød Posten - 09. januar 2020 kl. 06:59 Af Anna Hjortsø (anna@hip.dk) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som man kan læse i artiklen Naboer om udvidelse af SuperBrugsen: "Vi har nået grænsen", er naboer til SuperBrugsen i Ullerød bekymrede for butikkens nye planer om en udvidelse med knap 1.000 kvm. SuperBrugsen ønsker at lave en vaskehal, flere parkeringsarealer og udvide med bager, plantecenter, cafe og eventuelt et apotek. Uddeler i SuperBrugsen, Thomas Schaldemose, fortæller, at butikken lige nu ikke har plads til de varer, som kunderne efterspørger, og at byggeplanerne er opstået på baggrund af kundernes behov. "Vores øverste myndighed er vores kundevalgte medlemmer, og vi har en løbende snak med vores kunder. Ud fra det prøver vi at strikke tingene sammen, så vi fortsat er en attraktiv butik," siger han. "Vi har ligget her siden 1906, og jeg tror, det er vores 11. udvidelse, vi skal i gang med. Var vi ikke gennem årene blevet ved med at udvide, så havde vi ikke ligget her i dag".

Øget trafik Naboerne på Ullerødvej er bekymrede for den øgede trafik, der kan følge med en udvidelse. "Vi kan ikke styre udviklingen i byen. Når der bliver 550 nye boliger i Ullerød, vil der komme mere trafik. Vi har haft en god dialog med kommunen om, hvordan vi får placeret vaskehallen og parkeringsarealer bedst muligt," siger Thomas Schaldemose. Naboerne forstår ikke, hvorfor det skal være en større butik, og der skal komme flere kunder længere væk fra. Hvad siger du til det?

"Jeg kan godt forstå deres bekymring, men vores primære opland er Hillerød-borgere. Byen vokser, og så bliver vi også nødt til at tilpasse os som virksomhed. Så vi kan tilgodese nye kunder," siger Thomas Schaldemose. Han forventer ikke, at der kommer 'ekstremt' mange flere kunder efter udvidelsen. "Vi kommer til at tilbyde de kunder, vi har i forvejen, et bedre sortiment. Vi trækker ikke kunder fra hele Nordsjælland. Det er vores lokale stamkunder, vi lever af".

Ny vaskehal En anden bekymring hos naboerne er støj fra en ny vaskehal. "Vi overholder alle regler og for at tilgodese maboerne, har vi valgt ikke at etablere en pusleplads med bl.a. udsugning, som ellers ville være rart at tilbyde vores kunder," siger Thomas Schaldemose, og tilføjer, at en uvildig støjmåling har vist, at det ikke er vaskehallen, der larmer. "Det er bildørene, der åbner og lukker, men det er i forvejen en parkeringsplads, så brugen bliver ikke meget anderledes, end den er i dag".

Overdækket torv Naboerne på Ullerødvej er også kede af, at torvet foran Superbrugsen skal bebygges, fordi de dermed mister et lokalt samlingssted, hvor der bl.a. er juletræstænding. "Det er sociale arrangementer, vi afholder, og dem fortsætter vi med. Det er rigtig vigtigt for os, at vi stadig er samlingssted for de her sociale arrangementer," siger Thomas Schaldemose. Derfor er planen at bygge således, at der på det nuværende torv bliver et slags overdækket torv i stueetagen med et glasparti, der kan åbnes.