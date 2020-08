Bygherren bag boligprojektet på den gamle posthusgrund får sit forslag retur fra Hillerød Kommune. Arkivfoto: Mdt

Udvalg: Byggeplaner skal holde sig inden for rammerne

Politikere er enige med Arkitekturrådet i, at to nye byggeforslag er for voldsomme

Hillerød Posten - 20. august 2020 kl. 17:36 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bygherrerne bag forslagene om nye boligbyggerier på Tikanten og på den gamle posthusgrund ved Hillerød Station skal skrumpe deres projekter, før de kan komme videre med dem.

Det meldte et enigt Arkitektur- Byplan og Trafikudvalg tilbage, efter de kiggede på forslagene - og Arkitekturrådets anbefalinger til dem - på deres møde i onsdags.

"Vi skal holde os inden for kommuneplanrammerne, medmindre der kommer et eller andet arkitektonisk udtryk, der berettiger, at man hæver rammerne - et tårn, et spir eller lignende. Men generelt er vi på linje med arkitekturrådet," siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Overbebygget På posthusgrunden ønsker bygherren NPV at rive den gamle postbygning ned og bygge cirka 210 boliger i op til fem etager. Kommunens nye arkitekturråd skrev i deres kommentar til planerne blandt andet, at byggeriet fremstår unødvendigt tungt, er for lukket mod byen og fremtræder overbebygget i forhold til områdets øvrige skala.

Og de kommentarer tilsluttede udvalgets politikere sig altså:

"Vi lægger os op ad rådet og er enige med deres indstillinger. Så det er rigtig rart, at vi har spurgt rådet så tidligt i processen - inden startredegørelsen. Så slipper vi for at lave en masse, som måske ikke kan bruges til noget som helst. Det er en fordel både for os og bygherrerne," siger Dan Riise.

På Tikanten ønsker bygherren Bonava at bygge 44 boliger i tre-fire etager. Det forslag havde arkitekturrådet på forhånd kaldt for voldsomt og bastant. Også der var politikerne i udvalget enige, fortæller Dan Riise:

"Vi vil - igen - gerne holde os inden for kommuneplanrammerne. Projektet skal bearbejdes, så det passer til området. Udgangpunktet er, de skal skyde efter at overholde kommuneplanen," siger Dan Riise.

