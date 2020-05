Udslip: Novo Nordisk blev afspærret

Politiet afspærrede mandag aften ved 20.30-tiden Novo Nordisk på Brennum Park i Hillerød efter at have fået en anmeldelse om, at der var sket et udslip med et flydende stof. Klokken 20.27 indløb der anmeldelse om, at der var sket udslip af et flydende stof.

