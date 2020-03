Selvom antallet af hjemløse i Hillerød er faldet de sidste to år, er der ikke færre såkaldt sofasovere, der overnatter hos familie og venner. Foto: Adobe Stock Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com

Udsatterådet efterlyser målrettet indsats til sofasovere

Mens antallet af hjemløse er faldet i Hillerød, er antallet af sofasovere stabilt

Hillerød Posten - 27. marts 2020 kl. 05:44 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsatterådet efterlyser, at Hillerød Kommune laver en mere målrettet indsats for de borgere, der er såkaldt sofasovere - borgere, som er hjemløse, oftest unge og som overnatter hos familie og venner.

"Det kan godt være, der skal en intensiv støtte til i en længere periode. Men jeg vil vove at påstå, at det i længden vil være billigere for kommunen at lave en målrettet indsats for de unge," siger Hanne Hou. Hun er forkvinde i Hillerød Udsatteråd, der skal være med til sikre, at kommunens udsatte borgere bliver hørt i forhold, der vedrører dem.

"Netværket blandt udsatte er tit ikke så stort, og de pårørende siger, at de bliver kørt helt flade. Til sidst er der ikke noget netværk, for de pårørende kan ikke holde til hele tiden at have dem sovende. Der kan også være et misbrug, som gør, at forældre til sidst siger, 'det kan vi ikke det her'," siger hun.

Og pårørende er netop vigtige at holde fast i som en ressource ifølge Udsatterådet.

36 sofasovere En kortlægning af hjemløsheden i landets kommuner, som VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd står bag, viser, at antallet af hjemløse i Hillerød er faldet til 75 i 2019. 36 af dem - altså næsten halvdelen - overnatter hos venner og familie, og her er der en enkelt sofasover mere siden 2017.

Ifølge Christina Thorholm (Radikale Venstre), formand for Omsorg og livskraftsudvalget, finder den målrettede indsats, som Udsatterådet efterspørger, sted på kommunens herberg.

"Den målrettede indsats handler om, at når de unge henvender sig til herberg, har vi en opsøgende indsats. Vi har en housing first-strategi, hvor vi kigger efter husvildebolig til dem. Her kan de kan bo, indtil man finder en billig bolig til dem".

Ifølge Udsatterådet skal der dog gribes ind forebyggende.

"Dem kunne vi få fat på, inden de ender på gaden. Det viser alt, at de gør, med mindre der bliver taget fat om dem, og de får en bolig og den sociale støtte, de skal have. Det burde også være den gruppe, der er nemmest at få fat på," siger Hanne Hou.

Christina Thorholm mener ikke, at kommunen kan vide, at borgeren er sofasover på det tidspunkt i forløbet.

"Vi kan ikke fange dem, før de tager kontakt til kommunen. Så længe sofasoverne klarer deres liv ved at sove på sofaen, er vi ikke nødvendigvis vidende om deres situation. Det kræver, at de tager kontakt til en sagsbehandler," siger hun.

Længere åbningstider Et af de nyeste tiltag for at få nedbragt antallet af hjemløse er Tjekpunktet - et rådgivningscenter for socialt udsatte, hvor man kan gå ind fra gaden eller ringe til for at få rådgivning. Et tilbud for hjemløse i alle aldre, men Christina Thorholm har tidligere udtalt til Hillerød Posten, at hun tror, at tilbuddet har haft betydning for, at der nu er færre hjemløse mellem 18 og 24 år.

Udsatterådet synes, det er godt, at Tjekpunktet er blevet oprettet, men mener, at man skal optimere indsatsen.

"Når Christina Thorholm siger, det virker, burde man udvide åbningstiderne. Det er et godt tilbud, fordi det er åbent og uvisiteret," siger Hanne Hou fra Udsatterådet.

Der er åbent to timer dagligt fra mandag til torsdag.

"Vi har ikke den opfattelse, at Tjekpunktet ikke magter opgaven i det tidsrum, der er," lyder svaret fra Christina Thorholm.

"Det er ikke sådan, at folk må gå derfra uden at komme i kontakt med nogen på Tjekpunktet. Det er jeg i hvert fald ikke blevet informeret om. I og med vi har åbent så mange gange om ugen, giver det mulighed for at komme igen dagen efter".

Hanne Hou nævner, at det kan være svært for socialt udsatte at møde på et bestemt tidspunkt et bestemt sted.

"Det har de måske glemt alt om, deres telefon er stjålet, eller der er ikke strøm på," siger hun.

Tjekpunktet er en del af Center for Udvikling og Støtte på Trollesbro på Slangerupgade, som har en bred vifte af tilbud til socialt udsatte. Christina Thorholm mener derfor, at det er et åbent sted med fleksibilitet, hvis nogen skulle henvende sig uden for åbningstiden.

Små, billige boliger En anden hindring for sofasoverne er, ifølge Hanne Hou, at der mangler små, billige boliger i Hillerød.

"Når vi snakker boliger til udsatte enlige, skal de ligge på omkring 3.500 kroner om måneden. Det finder du ikke meget bolig for i Hillerød," siger hun.

Det fremgår også af seneste referat fra Omsorg og livskraftudvalget, at det er en udfordring at anvise boliger med en husleje på omkring 4.000 kroner til enkeltpersoner, der modtager integrationsydelse eller kontanthjælp.

Ifølge Christina Thorholm arbejder man som allerede nævnt med en housing first-strategi, hvor der først og fremmest er fokus på at finde en bolig til den socialt udsatte og dernæst sætte ind med en social indsats, der for eksempel handler om at få borgeren i arbejde.

"Vi glæder os også over, at der bliver bygget 100 mindre boliger på Carlsbergvej, hvor vi har anvisningsret til de 30. Og jeg benytter hver en mulighed til at fortælle boligorganisationer, at vi har brug for mindre boliger".

Er der andre tiltag for, at der kan blive bygget små, billige boliger?

"Prognoserne viser, at folk generelt efterspørger mindre boliger, fordi der er flere, der bor alene. Det, tænker jeg, får en indflydelse på, hvad de private bygger. Vi har overvejende mulighed for indflydelse hos de almene boligselskaber".