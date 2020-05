Udligningsregning til Hillerød: 24 millioner færre i kommunekassen

I dag blev den endelige reform af udligningsordningen fremlagt, og her kan man se, at Hillerød Kommune skal betale 24,4 millioner kroner mere i udligning om året. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Hillerød Posten - 05. maj 2020 kl. 15:40 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød skal fremover betale 24,4 millioner kroner mere om året i udligningsordningen, der omfordeler penge mellem landets 98 kommuner.

Det står klart i dag, efter at S-regeringen sammen med Venstre, Radikale, SF og Alternativet har lavet en aftale om en udligningsreform.

"I det tidligere udspil stod vi til at miste cirka 10 millioner kroner mere. På den måde er det pres, vi får, noget mindre, men det er stadig et pres på vores muligheder for at betale for den service, vi ønsker at have i vores kommune," siger borgmester i Hillerød Kommune, Kirsten Jensen (A), til Hillerød Posten. Hillerød Kommune betaler i forvejen næsten 450 millioner kroner i udligningssystemet.

Kirsten Jensen ser på udligningsreformen med et dobbeltblik. På landsplan er systemet nok blevet mere fair, siger hun.

"Vi indgår i et samspil med 98 kommuner, hvor der helt klart er nogen, der har vilkår, som er meget sværere end i Hillerød Kommune".

Men fra borgmesterstolen i Hillerød ser det anderledes ud.

"Vi ville helst have beholdt de 24 millioner kroner, da vi stadig har udækkede behov i vores kommune".

Og i dag er det borgmesterkæden, der vejer tungest på socialdemokratens skuldre.

"Det, der optager mig, er Hillerød Kommunes mulighed for at opretholde en god service over for borgerne. Derfor er jeg også ked af, at vi skal af med 24 millioner kroner, som vi sagtens kunne bruge til velfærd og anlæg - uanset om det kunne have været værre".

Konsekvenserne Hvilke konsekvenser ekstraregningen nærmere vil få for Hillerød Kommune, skal Kirsten Jensen sammen med kommunens forvaltning nu kigge nærmere på.

"Man kan ikke sige, at det automatisk betyder, at man skal skære 24 millioner kroner i service. Vi skal nu finde ud af, hvordan beløbet og mange af de andre ting, der er nævnt i udligningsaftalen, samlet kommer til at påvirke vores mulighed for at finansiere serviceramme og for at bygge inden for anlægsloftet".

Udligningssystemet er komplekst og defineret af mange faktorer, der tilsammen definerer de endelige konsekvenser for kommunerne.

"Der er flere bevægelser i det her, som kan være med til at betale for service - og om det trækker i den gode retning eller gør problemet større, ved jeg ikke før, jeg kender detaljerne," siger Kirsten Jensen.

Hvorfor? Kommunen skal også kigge nærmere på, hvilke parametre der i den nye ordning forårsager, at Hillerød Kommune skal betale 24,4 millioner kroner i ekstraregning.

"Men helt overordnet er det nok, fordi vi bliver anset som en kommune, der i højere grad end andre har mulighed for at finansiere vores eget behov for udgifter til service og anlæg," siger Kirsten Jensen.

"Det kan vi lokalt være uenige i, selvom det nye system ud fra et landsgennemsnit er mere fair. Vi kan godt synes, vi har et kæmpe pres med flere ældre, at vi har brug for at bygge til de mange børn og for at lappe flere af vores veje".

Kommuneskatten Med udligningsreformen får Hillerød Kommune lov til at hæve skatten med 0,21 procent for at fastholde udgiftsniveauet. Om det bliver nødvendigt at hæve kommuneskatten, der ligger på 25,6 procent, ved Kirsten Jensen endnu ikke.

"Det kommer an på, om vi kan betale for servicerammen, vi får tildelt ved kommuneforhandlingerne. Der kan være puljer og andet, der retter op på det her billede. Der skal vi lige om på den anden side af sommerferien, når byrådet har et grundlag for næste års budget".