Oscar Biludlejning tilbyder gratis lejebiler til læger og sygeplejersker.

Udlejningsfirma tilbyder gratis biler til sundhedspersonale

Oscar Biludlejning, som blandt andet holder til i Hillerød, tilbyder gratis lånebiler

Oscar Biludlejning er ét af de firmaer, der kan mærke et fald i aktiviteter på grund af regeringens coronatiltag. De har på grund af den aktuelle situation oplevet et fald i efterspørgslen af lejebiler, hvilket betyder, at mange af firmaets afdelinger har ledige biler stående - blandt andet deres afdeling på Industrivænget 20 i Hillerød.

Men i stedet for at lade bilerne stå, vil de gerne vende det til noget positivt og har derfor besluttet, at medarbejdere i sundhedsvæsnet kan låne en udlejningsbil fra firmaet gratis under coronakrisen.

"Som et stort tak til alle de modige i sundhedspersonalet landet over, vil vi hos Oscar Biludlejning gerne sørge for, at I kan komme sikkert frem og tilbage efter en lang arbejdsdag," skriver firmaet på Facebook, hvor de håber, at de, der kender en læge eller en sygeplejerske, som kæmper for at komme på arbejde, fordi den offentlige transport ikke kører som normalt, vil gøre dem opmærksom på tilbuddet.

Sundhedspersonalet skal være over 25 år og kan låne bilen gratis i én uge.

Oscar Biludlejning har omkring 95 udlejningssteder i landet.

"Vi har dedikeret +300 biler til tiltaget og har modtaget +50 henvendelser, heraf to i Hillerød," fortæller udviklingschef Mehmet Kürsad Günes i en mail til Hillerød Posten.

Man kan læse mere om tilbuddet, som gælder frem til foreløbig 8. april, på hejoscar.dk/gratisbil.

