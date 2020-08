Udendørs pastaguds-tjeneste i Ullerød

"Vi begynder med en gudstjeneste, hvor vi skal høre en historie, synge og danse. Bagefter spiser vi sammen. Vi håber på godt vejr, så vi kan riste pølser, bage snobrød og lune skumfiduser. Maden koster 10 kroner for børn (4-12 år) og 25 kroner for voksne," skriver kirken i en pressemeddelelse og understreger, at man følger myndighedernes retningslinier og anbefalinger, så man trygt kan deltage i arrangementet.