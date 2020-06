Send til din ven. X Artiklen: Uddannelses-direktør stopper: "Nu har jeg aftjent min værnepligt" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uddannelses-direktør stopper: "Nu har jeg aftjent min værnepligt"

René van Laer forlader direktørstolen hos U/Nord 30. september - men slipper efter 45 år ikke uddannelsesverdenen helt

Hillerød Posten - 28. juni 2020 kl. 07:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Nu har jeg aftjent min værnepligt. Det er 45 år siden, at jeg startede, og i år er det 40 år siden, at jeg holdt min første dimissionstale." Sådan fortalte René van Laer selv, da han meddelte medarbejderne, at han stopper som direktør for U/Nord 30. september.

I august 1975 startede René van Laer som underviser på Lyngby og Omegns Handelsskole - en stillingsbetegnelse, som hurtigt blev byttet ud med betegnelsen leder, siden vicedirektør og de sidste 30 år har der stået direktør på visitkortet.

Fusioner og reformer Gennem de 30 år har han stået i spidsen for fusioner, navneændringer, byggeprojekter, reformer, nye uddannelser og start af et nyt gymnasium.

Som punktum for sin tid som direktør har René van Laer de seneste to år styret uddannelsesinstitutionerne Knord og ESNord gennem en fusion. Resultatet er U/Nord; en uddannelsesinstitution med otte adresser i Nordsjælland, en bred palet af erhvervs- og gymnasiale uddannelser og 670 medarbejdere og 14.000 elever og kursister.

Fortsætter som rådgiver "Nu er rammerne for fusionen lagt, og jeg mener, det er det rette tidspunkt at finde en ny direktør," udtaler René van Laer i en pressemeddelelse fra U/Nord. René van Laer siger dog ikke et definitivt farvel til uddannelsesverdenen.

U/Nords bestyrelse har ønsket at tilknytte ham som særlig rådgiver med reference til bestyrelsen. Hans arbejdsopgaver bliver blandt andet at sikre, at byggeprojekter i henholdsvis Helsingør og Hillerød kommer godt fra start. jesl