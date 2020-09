Uddannelse i ledelse kan nu tages i Hillerød

Campus Nordsjælland i Hillerød vil nu have både grund- og valgfag

Det har længe været muligt at tage grundfagene på diplomuddannelsen i ledelse på Campus Nordsjælland i Hillerød, mens uddannelsens valgfag lå i København. Men det bliver der nu lavet om på.

"Det giver rigtig god mening, at nordsjællandske ledere uddanner sig sammen med andre lokale ledere, der også kender Nordsjællands særlige forhold og udfordringer. Derfor satser vi nu på Hillerød som et reelt og bæredygtigt alternativ til København," udtaler rektor for Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann i en pressemeddelelse.