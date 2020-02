Rektor for HF & VUC Nordsjælland Trine Larsen og rektor for VUC Lyngby Anne Grethe Sørensen ser frem til et godt samarbejde. Foto: Mikkel Hindhede/HF & VUC Nordsjælland

Udannelser slår sig sammen

HF & VUC i Hillerød og VUC Business Partner i Lyngby slår pjalterne sammen for at stå stærkere

Hillerød Posten - 22. februar 2020

Et nyt samarbejde mellem to institutioner indenfor erhvervsrettet efteruddannelse er på vej. HF & VUC Nordsjælland på Milnersvej i Hillerød og VUC Business Partner i Lyngby forener nemlig kræfterne for at give brugerne én samlet indgang til erhvervsuddannelser i Nordsjælland.

"Målet er at tilbyde lokale arbejdspladser efter- og videreuddannelse på en enkel og brugervenlig måde. Ved at samle de to uddannelsesinstitutioners netværk og branchekendskab i én organisation bliver hele Nordsjælland dækket," skriver institutionerne i en pressemeddelelse.

I praksis bliver aktiviteterne koncentreret i VUC Lyngby. VUC Lyngby har igennem et stykke tid arbejdet med at skærpe den erhvervsrettede profil. Blandt andet har oprettelsen af VUC Business Partner betydet et stærkt fokus på erhvervsrettet uddannelse.

Derfor er rektor for HF & VUC Nordsjælland i Hillerød Trine Larsen glad for det nye samarbejde.

"Vi har mange glade kursister, og virksomhederne i vores område er også meget tilfredse med de efteruddannelsesmuligheder, der er her i huset. Men det har været svært at få balance i økonomien. Hos VUC Business Partner har de virkelig taget udfordringen op. Derfor giver det god mening at forene kræfterne," siger hun i pressemeddelelsen.

Hos VUC Businesspartner er salgs- og udviklingschef Lars Lysdahl enig.

"Vi har i fællesskab måtte konstatere, at der ikke er plads til to udbydere af erhvervsuddannelser i vores område. Efterspørgslen er desværre for lille til at behovet for fleksible forløb kan dækkes med både kvalitet og økonomi. Derfor bliver det fremover VUC Business Partner, der står for opsøgende salg og undervisning i vores område," fortæller han.

VUC er Danmarks største udbyder af efteruddannelse til voksne, og i de fleste tilfælde er det gratis for virksomheder at sende medarbejderne på kursus.

