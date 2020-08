Artiklen: Tyve smadrede ruder for at komme ind

Det første indbrud blev anmeldt fredag eftermiddag, da en husejer på Bombakken i Skævinge kom hjem og opdagede, at der havde været ubudne gæster på besøg. Tyvene havde smadret en rude i et soveværelsesvindue og stjålet en bærbar pc, diverse smykker, pas, tøj, sko, tasker, en PlayStation og valuta. Indbruddet på Bombakken blev begået i fredags mellem klokken 7.30 og 14.15.

Senere på dagen fik politiet en anmeldelse om et indbrud i Slangerupgade i Hillerød, hvor en tyv også havde smadret en rude for at skaffe sig adgang til huset. Fra villaen på Slangerupgade er der blevet stjålet bilnøgle, smykker og kameraer. Indbruddet er blevet begået i tidsrummet mellem onsdag klokken 10 og fredag klokken 19.45