Ruderne var blevet kunst på to biler, som holdt på Frederiksværksgade i weekenden. Arkivfoto

Tyv stjal gps'er fra biler

GPS'er blev stjålet fra to biler på Frederiksværksgade i Hillerød

En tyv stjal mellem lørdag klokken 22 og søndag klokken 07.05 gps'er fra to biler, som var parkeret i Frederiksværksgade i Hillerød, skriver Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Også fra en Peugeot 206 blev der stjålet en gps. Her knuste tyven også en siderude for at skaffe sig adgang til bilen.