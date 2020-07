Tyv stak af med manchetknapper

Der har været indbrud i en villa på Ålholmparken.

Det skriver Nordsjællands Politi i sin elektroniske døgnrapport.

Indbruddet er blevet begået i perioden fra onsdag den 15. juli klokken 18 til søndag den 19. juli klokken 18.

Tyven har skaffet sig adgang til villaen ved at opbryde et vindue til et soveværelse.

Der er blevet stjålet manchetknapper fra villaen, men det fremgå ikke af døgnrapporten, hvor stor værdi manchetknapperne har.

mw