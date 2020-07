Tunesisk eventyr i Slotsbio

Den handler om psykoanalytikeren Selma, der ryger i kulturel modvind, da hun vender hjem til Tunesien fra Frankrig for at åbne sin egen praksis. Hun rejser hjem til et moderne Tunesien fuld af kontraster, modsætninger og kulturelle brydninger, men også et land, der rummer både vitalitet og humor.