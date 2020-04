Se billedserie Tue Tortzens gedeflok tæller nu syv medlemmer. Foto: Jan F. Stephan

Tues gedekid spreder glæder under coronakrisen

Hillerød Posten - 15. april 2020 kl. 06:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmedlem Tue Tortzen har fået gedekid. Eller... det vil sige... det er selvfølgelig ikke ham selv, der har fået dem, men derimod hans geder. Se flere billeder af de nuttede kid i galleriet øverst i artiklen...

Og de små gedekid spreder glæde her under coronakrisen, hvor rigtig mange børnefamilier gør et stop ved marken på Brødeskovvej, hvor gedeflokken holder til, for at hilse på de små nuttede kid.

"Der kommer rigtig mange forbi i øjeblikket for at hilse på dem. Det skyldes nok, at mange familier har været hjemme her under coronakrisen og ikke har så mange andre ting at tage sig til, og så kører de her ud og hilser på kiddene. Det er rigtig hyggeligt," lyder det fra Tue Tortzen.

Tue Tortzens gedeflok tæller nu syv medlemmer. To geder, der hedder Heidrun og Musse, en gedebuk, der hedder Flemming, og fire kid, der endnu ikke har fået navne.

"Nu skal de gå og have det lidt godt, og så vil jeg prøve at sælge dem til efteråret, men det er meget sandsynligt, at bukke-kiddene bliver slagtet, da der ikke er så mange, der vil have dem," fortæller Tue Tortzen, der har haft geder i to år.

"Jeg troede egentlig, at jeg skulle på efterløn, så jeg havde tid til at malke dem. Planen var, at jeg blandt andet ville begynde at lave ost af deres mælk, men det kræver, at man har tiden til det, og nu bliver det nok til, at jeg arbejder videre et stykke tid endnu, så det må vente lidt," fortæller Tue Tortzen, der arbejder som faglig sekretær i 3F.

Men det er ikke kun geder, man kan se på marken ved Miljø Isolering på Brødeskovvej 40. Tue Tortzen har nemlig også 14 får og en vædder, der går i en indhegning lige ved siden af gederne.

"Når de sidste lam er blevet født, og de er blevet et par uger gamle - formentlig i midten af maj - kommer de ned i en indhegning Salpetermosen, hvor de skal gå og gnave bjørnekløer på en privat grund," fortæller Tue Tortzen.

