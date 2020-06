Tue Tortzen var en af de første, der hoppede i vandet, da Teglgårdssøen blev indviet som badesø i lørdags. Foto: Allan Nørregaard

Tue har fået sin badesø: - Vi har aldrig før fået så meget for 200.000 kroner

Hillerød Kommune har brugt 200.000 kroner på at omdanne Teglgårdssøen til badesø, men pengene er givet godt ud, mener byrådsmedlem Tue Tortzen

Hillerød Posten - 24. juni 2020

badesø Hillerøds vandhunde kan takke byrådsmedlem Tue Tortzen (Ø) for, at de nu har fået en badesø midt i byen.

Det er nemlig ham, der i flere år har kæmpet for, at det skulle være tilladt at snuppe en svalende dukkert i Teglgårdssøen - og det er det nu blevet.

Lørdag var den første officielle 'badedag', og siden har der været en jævn strøm af vandhunde, der er hoppet i vandet fra den helt nye badebro ved gymnasiet.

Det har dog ikke været helt nemt for Tue Tortzen at overbevise de andre politikere om, at det var en god ide at bruge penge på at gøre Teglgårdssøen til badesø, fortæller han.

"Det er otte år siden, jeg stillede forslaget første gang. Dengang var vi faktisk enige om, at det var en god ide, men siden er det gået lidt tungt. Der har været nogle politiske drillerier. Badesøen var blandt andet med i budgetforliget for to år siden, men den blev pillet ud igen som en slags hævn, fordi jeg ikke ville stemme for nogle nedskæringer på plejehjemmene. Det har været op ad bakke og nogle gange også under bæltestedet. Men det er lige meget nu. Nu har vi en badesø midt i byen, og det synes jeg, vi skal glæde os over," siger Tue Tortzen til Hillerød Posten.

Givet godt ud Det har kostet knap 200.000 kroner at omddane Teglgårdssøen til badesø. Pengene er blandt andet gået til at fjerne åkander fra søens overflade, bygge en badebro og lægge sand og grus ud i badeområdet.

Men pengene er givet godt ud, mener Tue Tortzen.

"200.000 kroner er ikke mange penge. Vi har aldrig før fået så meget for 200.000 kroner. Der er mange, mange mennesker, der vil få glæde af det her i mange, mange år. Det her handler i høj grad også om velfærd. Jeg synes, det er godt, at vi har nogle fælles ting i vores by, hvor vi kan mødes og hygge os. Der er langt op til stranden, når man har små børn, men nu kan man bare tage ned til Teglgårdssøen og snuppe en badetur," siger Tue Tortzen, der håber, at der også kan opstå nogle fællesskaber omkring badningen.

"Jeg mødte nogle dernede, der talte om at lave en vinterbadeklub, og det, synes jeg, er en oplagt ide," siger han.



Udstyret med badedyr og hele molevitten hoppede Mikkeline, Selma, Viola og Frederikke i Teglgårdssøen i søndags. "Det var rigtig hyggeligt. Det ligger tæt på, og man kan bare gå derned," lød det samstemmende fra pigerne, der beskriver vandet i Teglgårdssøen som 'mellemvarmt' - og i hvert fald varmere end havet. Foto: Martin Warming



Slotssøen som badesø Selv om Tue Tortzen nu kan sætte hak ud for sin vision om at omdanne Teglgårdssøen til badesø, så har han ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene.

"Mit næste mål er, at Slotssøen skal være badesø. Det er faktisk ikke urealistisk. Nu får vi separatkloakeret midtbyen, og det betyder, at der bliver skyllet en masse rent regnvand ud i søen. Det vil øge gennemstrømningen af vand, og det kan være med til at rense den," fortæller han.

Det bliver dog hverken i næste måned eller til næste år, vi kan hoppe i Slotssøen. Der er nemlig også en masse slam, der først skal fjernes fra bunden.

"Den var jo byens kloak i gamle dage, men jeg tror godt, at den kan blive så ren, at man kan bade i den inden for en 20-årig periode. Jeg tror ikke, du kan finde en eneste hillerødborger, der ikke synes, det er en god ide," siger byrådspolitikeren, der forestiller sig, at der kunne være badesteder ved Jægerbakken, Posen og måske også ved Torvet.

