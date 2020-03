Der er foreløbig ingen ændringer i forældrebetalingen til kommunens dagtilbud. Arkivfoto Foto: Animaflora PicsStock - stock.ado

Send til din ven. X Artiklen: Trods coronalukning: Du skal stadig betale for dit barns dagtilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods coronalukning: Du skal stadig betale for dit barns dagtilbud

Indtil videre bliver der ikke ændret på forældrenes betaling for dagtilbud, oplyser kommunen

Hillerød Posten - 30. marts 2020 kl. 05:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Hillerød Kommunes dagtilbud og skolefritidsordninger er lukket for alt andet end nødpasning, så er der ikke udsigt til, at forældre slipper for at betale for pasningen. Det oplyser kommunen på deres hjemmeside:

"Regeringen har på nuværende tidspunkt besluttet, at der under den nuværende situation som udgangspunkt ikke ændres ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger. Der vil altså fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Frokostordninger, der enten er en del af pladsen, eller der tilbydes som et sundt frokostmåltid af kommunen, indgår også fortsat i forældrebetalingen," skriver kommunen.

Det kan dog ændres efter påske, oplyser kommunen:

"Hvis dagtilbud, HFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling, herunder frokostordning til de nævnte ordninger med folketingets partier," skriver kommunen, som lover at lægge nye informationer ud på deres hjemmeside www.hillerod.dk, så snart de kommer ind fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Det koster omkring 3700 kroner om måneden for en vuggestueplads med frokost i Hillerød Kommune. En børnehaveplads koster 2433 kroner inklusiv frokost, mens det koster 1783 kroner for en skolefritidsordningen frem til og med 3. klasse og 664 kroner fra 4. klasse og op. Hvis man har flere børn, skal man betale fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

Kommunen tilbyder nødpasning for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige eller er ansat i en privat virksomhed, hvor de ikke er hjemsendt. Omkring 127 børn i kommunen havde i uge 12 behov for nødpasning.

Mdt