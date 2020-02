En tricktyv snød sig ind hos en 89-årig kvinde under påskud af, at han kom fra banken. Arkivfoto Foto: Free/Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: Tricktyv snød sig ind hos 89-årig kvinde og stak af med hendes penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tricktyv snød sig ind hos 89-årig kvinde og stak af med hendes penge

Hillerød Posten - 27. februar 2020 kl. 20:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tricktyv var onsdag formiddag mellem klokken 11.30 og 12 på spil i Løngangsgade.

Her skaffede tyven sig adgang til en lejlighed ved at fortælle beboeren, en 89-årig kvinde, at han kom fra banken og i forbindelse med en sag skulle tage nogle billeder af hende og de kontanter, hun måtte have i sin bolig.

Manden tog de udleverede kontanter med ind i et andet værelse for at kunne få bedre lys til fotograferingen, og da han forlod lejligheden, opdagede kvinden, at pengene var forsvundet.

Det skriver Nordsjællands Politi i sin elektroniske døgnrapport.

Det har ikke været muligt for kvinden at give et signalement af gerningsmanden.

En anden beboer i Løngangsstræde, en 76-årig kvinde anmeldte, at hun omkring klokken 12 var blevet ringet op af en mand, som under dække af at sige, at han ringede fra Københavns Politi forsøgte at få kvinden til at udlevere bankoplysninger. Det lykkedes dog ikke.

Politiet vil gerne høre fra vidner, der har set noget i forbindelse med tricktyveriet.

mw

relaterede artikler

Tyve stjal paller fra Netto 22. februar 2020 kl. 11:00

Mellemøstlig mand stak af med computere fra skole 21. februar 2020 kl. 09:00