Tre meter høj mur skal skyde op foran terrasser, når Gallerierne bygger nyt

Beboere får udsigt til 2,7 meter mur fra deres terrasser, hvis Gallerierne får lov til at bygge nye biografsale. Men det er kun de sidste 70 centimeter, som Gallerierne skal søge dispensation til at bygge

Hillerød Posten - 25. juni 2020 kl. 10:09 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I stedet for udsigten ud over byens tårne og tage får en række beboere i ejerlejligheder ovenpå shoppingcentret Gallerierne fremover udsigt til en næsten tre meter høj mur.

Det sker i hvert fald, hvis Galleriernes ejere får lov af kommunen til at gå videre med deres plan for det kommende biografbyggeri i centret. For når de seks nye biografsale skal skyde op, har Gallerierne brug for 70 centimeter mere i højden, end lokalplanen tillader. Og den ene biografsal skal bygges, så der kommer en 2,7 meter høj mur lige foran Amir Meskovic og Jette Nielsens terrasser.

"Vores udsigt bliver væsentlig forringet. Det er her, beboerne sidder og griller og nyder deres blomster. Så vi mister noget herlighedsværdi, hvis Gallerierne får lov at bygge det her," siger Amir Meskovic, som købte sin lejlighed tilbage i 2007, inden Gallerierne åbnede i 2009.

Kigge på mur Jette Nielsen købte sin lejlighed for cirka 2,5 år siden, og hun er meget ked af, hvis hun mister udsigten fra terrassen - og i stedet skal kigge på en mur:

"Her er sol det meste om formiddagen. Men hvis den biografsal skal bygges, så får vi en mur at kigge på i stedet for hustage og luft," siger hun.

Beboerne frygter også, at byggeriet vil koste dem på pengepungen:

"Det påvirker os økonomisk. Jeg har talt med en ejendomsmægler, og han mente, vi ville få en forringelse af værdien på 200.000-300.000 kroner," siger Amir Meskovic.

Beboerne i seks af de i alt 16 ejerlejligheder ovenpå Gallerierne har skrevet under på en indsigelse mod Galleriernes byggeplaner. I deres høringssvar til kommunen gør de opmærksom på, at deres terrasser vil blive lukket inde bag en høj mur:

"Fra området er der også udsigt henover taget mod Slotsgade og Torvet. Dette vil selvsagt forsvinde. Udsigten over byens tage mod nord/øst er væk, og lejlighederne vil tillige blive mørkere," skriver beboerne.

Primært opholdsareal I en opfølgning til dispensationsansøgningen skriver arkitekter til Hillerød Kommune, at "etableringen af Sal 2 placerer sig i udsigten mod nord. Det skal dog præciseres, at der er tale om en fælles adgangsvej, altså ikke primært opholdsareal". Men det udsagn er beboerne dybt uenige i.

"Vi har en altan til den anden side ud mod Nordsteensvej, men den bruger beboerne ikke så meget på grund af trafikstøjen. Så det er terrasserne, vi bruger mest," siger Amir Meskovic.

Biografteknik fylder Galleriernes investorer understreger, at de hele tiden har haft tilladelse til at bygge højere, end der er nu:

"I forhold til lokalplanen har tilladelsen til at bygge de 15 meter været der hele tiden. Nu beder vi så om dispensation til at bygge 70 centimeter mere, da biografteknik og håndtering af lyd fylder en masse i tagkonstruktionen. De 70 centimeter, vi søger dispensation for, ligger i øvrigt midt på ejendommen og ikke direkte op af beboerne," siger Tom Høeg.

De vil som kompensation til beboerne bygge en ny tagterrasse til dem:

"Som plaster på såret etablerer vi en tagterrasse på cirka 140 kvadratmeter, som alle beboere har adgang til. Samtidig bliver den væg, der kommer, beplantet med et grønt bælte. Så i stedet for at de skal kigge ind i en betonmur, etablerer vi en grøn væg, som ejerforeningen passer og plejer, og som vi tilbyder at betale, så beboerne kan kigge på grønne planter i stedet for en mur," siger han og fortsætter:

"Vi har forståelse for, at deres udsigt ændres. I dag kigger de ind i en glasarkade med genskin og spejling - og teknikhuse og ventilationsrør. Fremover får de en grøn væg, som i øvrigt er cirka en meter inde på vores grundstykke i forhold til deres grundstykke".

Ikke bytte rundt på sale Beboerne er kommet med forslag om at bytte rundt på salene, så der ikke skal bygges så høj en sal foran beboernes terrasser. Men planerne kan ikke ændres, siger Tom Høeg:

"Det er ikke muligt at bygge biografen på anden måde. Vi har prøvet at flytte rundt på salene eller flytte dem ovenpå p-huset, men det kan ikke lade sig gøre. Alle forsøg er gjort. Så vi er meget lydhør over for beboerne og vil gerne imødekomme deres ønsker. Men vi kan ikke bede Nordisk Film om at bygge en mindre biograf med et mindre biograflærred".

Beboerne deler dog ikke Galleriernes opfattelse af, at en grøn mur vil give herlighedsværdi til terrasserne:

"Der vil stadig være udsigt til en mur," skriver de i deres høringssvar til kommunen.

Hverken Amir Meskovic eller Jette Nielsen er begejstrede for ideen om en fælles tagterrasse som erstatning for deres terrasser:

"Så skal man pakke sine ting og tage dem med hen til terrassen i stedet for bare at kunne sætte sig ud lige foran sin dør - hvor man også er mere sig selv end på en fælles terrasse," siger Amir Meskovic.

Kompensation Beboerne mener derfor ikke, at projektet skal sættes i gang - medmindre de får en passende kompensation for ulemper og værditab, skriver de i høringssvaret.

"Vi er ikke imod, at der sker noget i Gallerierne. Vi hænger jo sammen med centret, så vi ønsker, der sker noget godt. Men det skal ikke kun ske på vores bekostning," siger Amir Meskovic.

Men Tom Høeg mener, at beboernes værditab vil være langt højere, hvis ikke Gallerierne bliver lejet ud til biograf:

"Lejlighedsindehaverne er også medlemmer af ejerforeningen, som de betaler et lille beløb til. Hvis vi ikke får lejet centret ud, så er vi nødt til at sætte beløbet op til det tredobbelte - så er der tale om et værditab for ejerne. Hvis vi ikke får lov at lave biograf, så vil omkostningsniveauet være meget højere," siger han og håber, at beboerne i stedet vil bakke op om biografplanerne:

"Centret har stået stort set tomt i otte år, og nu vil vi gøre noget ved det. Så jeg håber, at beboerne vil bakke op om projektet, også selv om vi skal søge om dispensation for de sidste 70 centimeter".

Behandlet politisk Hillerød Kommune har nu sendt beboernes høringssvar til udtalelse hos Galleriernes ejere, fortæller Lone Henriksen, der er sektionsleder i By og Miljø:

"Nu har ejerne mulighed for at komme med deres bemærkninger, og så kommer ansøgningen om dispensation fra lokalplanen til politisk behandling efter sommerferien. Der kan ske det, at ansøgeren laver en ændret ansøgning eller taler med naboerne og finder en løsning. Men hvis naboerne fastholder deres indsigelse, så er det Arkitektur, Byplan og Trafik-udvalget, der tager stilling til ansøgningen".

