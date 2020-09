Tre indbrud på én vej

Det ene indbrud var sket onsdag 9. september mellem klokken 10.05 og 14.46, skriver politiet i døgnrapporten. Tyvene var kommet ind gennem et vindue, og der var på anmeldelsestidspunktet endnu intet overblik over, hvad der var blevet stjålet ved indbruddet.

Vindue brudt op

Det andet indbrud var sket onsdag mellem klokken 7.20 og 15. Her havde tyvene brudt et vindue op. Der var heller ikke noget overblik over de stjålne genstande.