Tre indbrud og indbrudsforsøg anmeldt i løbet af søndagen

Det er blandt andet gået ud over en villaejer på Hovedgaden i Skævinge, der har haft indbrud i perioden fra fredag den 17. juli til fredag den 24. juli klokken 17.15. Tyven er kommet ind i villaen ved at opbryde et vindue, og der er blev stjålet en guldring og et musikanlæg.