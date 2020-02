Mødrehjælpens butik på Torvet oplevede en fremgang i omsætningen på ti procent sidste år.

Travlt år for Mødrehjælpen i Hillerød

De frivillige i Mødrehjælpen i Hillerød havde travlt sidste år - og foreningen har nye aktiviteter på vej i år

Hillerød Posten - 28. februar 2020 kl. 07:00 Af Martin Warming

Generalforsamling Mødrehjælpen i Hillerød har haft et travlt og spændende 2019, og Mødrehjælpens butik på Torvet havde en fremgang i omsætningen på ti procent.

Det fortalte Annemarie Melchiors, der er formand for Mødrehjælpen i Hillerød, da foreningen havde generalforsamling forleden.

"Lokalforeningen er så heldig at modtaget rigtig meget godt børnetøj, udstyr og legetøj, som familier både i Hillerød og fra lokalområdet ønsker skal komme andre til gode. Og flere og flere kunder finder vej ind i butikken, hvor især det lækre børnetøj og legetøjet er et hit," fortalte Annemarie Melchiors i sin beretning.

En del af overskuddet fra salget i butikken går til den rådgivning om sociale, økonomiske eller juridiske forhold, som uddannede medarbejdere giver i Mødrehjælpens rådgivningshus i København.

Men overskuddet bruges først og fremmest til aktiviteter for børnefamilier i hillerødområdet, der har allermest brug for det.

Det skønnes, at der er cirka 400 børn i hillerødområdet, der lever under fattigdomsgrænsen, og Mødrehjælpen har kontakt med mange af disse familier.

Masser af udflugter Og der har været fart på i 2019 for de 65 frivillige, der er tilknyttet lokalforeningen.

"Det blev til rigtig mange arbejdstimer i 2019, både for de cirka 40 frivillige, der sørger for butikken og for dem, der tager sig af aktiviteterne. De har været brugt godt. De frivillige har sørget for, at mange børnefamilier har fået gode oplevelser sammen," lød det fra formanden på generalforsamlingen.

246 børn og deres voksne har således deltaget i udflugter til blandt andet Nationalmuseet, Middelalder-dagene på Esrum Kloster og teaterture, mens der har været arrangeret en bondegårdstur for de mindste børn.

'Den rullende kagemand'

En af de første aktiviteter, som den dengang nystartede Mødrehjælp i Hillerød gik i gang med, var 'Den rullende Kagemand', som er en fødselsdagsfest for børn. Der har været stor efterspørgsel efter netop denne hjælp gennem årene, og i 2019 fik 70 børn fra udsatte familier hjælp fra 'Den rullende kagemand'.

I december stod 'Ønsketræet' i butikken på Torvet. Børn fra økonomisk trængte familier kunne søge om at få et gaveønske hængt på juletræet. Kunder og andre kunne tage et gaveønske, købe gaven og aflevere den i butikken, hvorefter gaven blev givet videre til den pågældende familie. 163 børn fra hjem, hvor pengene er små, fik med hjælp fra gavmilde hillerødborgere på denne måde en fin julegave.

Logen Rosendahl, Hillerød og Lions Hillerød og Skævinge gjorde det i december muligt at uddele julekurve til mere end 40 familier i lokalområdet, der således fik et tiltrængt tilskud til en hyggelig julemåned.

Mødrehjælpen har også et samarbejde med sundhedsplejersker, og det betød, at 25 trængte familier modtog en gratis start- eller børnepakke - det vil sige tøj og andet udstyr til deres barn.

"Her har vi oplevet en nedgang i efterspørgslen. Det skyldes måske, at der det seneste år er kommet færre flygtninge til hillerødområdet," vurderer formanden.

Nye aktiviteter Og der er nye aktiviteter i støbeskeen. I foråret forventer Mødrehjælpen at kunne tilbyde 'Leg og Spis'.

"Det bliver en aktivitet, der vil blive afviklet hver 14. dag uden for skoleferier, og hvor man tager udgangspunkt i de faciliteter, som byen og lokalområdet tilbyder. Man kan for eksempel tage en tur i skoven, gå på skattejagt i slotsparken, tage i svømmehallen, spille brætspil etc. Andre organisationer i Hillerød tænkes inddraget i dette arbejde," fortalte Annemarie Melchiors i sin beretning.

Hun sluttede sin beretning med at udtrykke en stor tak til de 65 frivillige og til de mange - private, fonde, loger og forretningsdrivende - der har støttet økonomisk og med donationer af tøj, legetøj, udstyr og meget mere.

På generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen, som nu består af flg.: Annemarie Melchiors (formand), Dorthe Arnstrup (næstformand), Lis Egholm (kasserer), Elisabeth Brixtofte Nielsen(sekretær), Jette Olsen, Jette Jepsen og Charlotte Bendix Dilling samt Marianne Kruse og Rikke Havsager (suppleanter).

